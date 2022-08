Coronavirus-Pandemie : Gesundheitsdezernent Ziemons kritisiert geplante Corona-Testverordnung

Aachen/Städteregion Bund will Gesundheitsämter in die Pflicht nehmen, möglichen Abrechnungsbetrug bei Coronatests zu prüfen. Michael Ziemons: „Völlig ausgeschlossen“

Zuvor hatte auch schon der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes die Pläne des Bundes kritisiert. Besonders deutlich drückt es der Deutsche Städtetag aus, der die Aufgabenübertragung als sach- und rechtswidrig einstuft. In deren Stellungnahme heißt es: „Für diese Aufgabe geeignet und daher auch im geltenden Recht dafür vorgesehen obliegt die Abrechnungsprüfung den in diesen Fragen kompetenten kassenärztlichen Vereinigungen. Mit dem vorliegenden Entwurf soll die Aufgabe aber nun stattdessen in ihrem schwierigsten Teil an die zuständigen Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes weitergegeben werden. Zuvor wird das RKI zur Betrugsfahndung involviert, dass für diese Aufgabe auch nicht spezialisiert ist und im Zweifel die Meldungen an die nächste Station weiterreichen wird.“