Neue Coronavirus-Variante : Gesundheitsdezernent der Städteregion sieht „keinen Anlass zu Bedenken“

Wieder öfter im Einsatz: der Corona-Test. Foto: dpa/Marijan Murat

Städteregion Offiziell ist die Corona-Pandemie seit Monaten vorbei. Jetzt steigen die Zahlen in NRW wieder an. Was der Gesundheitsdezernent der Städteregion, Dr. Michael Ziemons, zu der aktuellen Situation sagt.

Die neuste Coronavirus-Variante EG.5 verbreitet sich verglichen mit ihren Vorgängern schneller und lässt sich auch weniger von einer Impfung abhalten (Immunflucht), doch Experten wie den städteregionalen Gesundheitsdezernent Dr. Michael Ziemons beunruhigt dies nicht. Im Mai wurde die Pandemie nach drei Jahren für beendet erklärt, jetzt steigen die Infektionszahlen in Nordrhein-Westfalen wieder.

„Die aktuelle Studienlage ist zwar zu schwach, um einzuschätzen, wie gefährlich die Variante ist, aber sie führt nicht zu mehr Krankenhausaufenthalten und schweren Krankheitsverläufen“, sagte Ziemons gegenüber der Redaktion. „Es gibt keinen Anlass zu Bedenken.“ Auch dank einer „guten Grundimmunität“.

Hauptproblem für die noch schwache Datenbasis sei laut Ziemons, dass quasi nicht mehr getestet und schon gar nicht mehr sequenziert werde. Das war während der akuten Pandemie zur Erfassung und Erforschung von Virusmutationen üblich. Momentan steht für den Herbst keine weitere Impfung zur Debatte. Doch mit Blick auf die Erfahrungen der vergangenen drei Jahre sagt Ziemons: „Aussagen zu Corona halten ja nur so lange, bis die nächste Studie draußen ist. Wir müssen abwarten.“

(cro)