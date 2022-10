Schutz im Herbst : Gesundheitsamt der Städteregion rät jetzt zur Grippe-Impfung

Interaktiv Aachen Das Gesundheitsamt der Städteregion Aachen rät zur Grippeschutzimpfung.

Komplikationen betreffen vor allem Menschen mit Vorerkrankungen sowie Menschen in höherem Alter. Diesen Risikogruppen wird daher die Impfung gegen Grippe empfohlen. „Der beste Schutz gegen Grippe ist eine jährliche Impfung, am besten in den Herbstmonaten, also noch vor Beginn der Grippesaison“, sagt Corinna Bank vom Gesundheitsamt der Städteregion Aachen.