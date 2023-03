Eine Zeitung, zwei Kolumnisten : „Gestatten, Mullefluppet.“ – „Angenehm, Willi Wichtig.“

Aachen Eine neue Zeitrechnung: Mit der Verschmelzung von Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten kommen zwei Kolumnisten gleichberechtigt zu Wort.

Warum so förmlich, werte Herren, möchte man fragen? Okay, die beiden sehen und sprechen sich heute zum ersten Mal, auch wenn sie natürlich schon viel voneinander gelesen haben. Eine Annäherung. Und nicht nur für die so geschätzten Kolumnisten von Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten. Auch für die Leserinnen und Leser. Beider Zeitungen. Dass AZ und AN ab Freitag zusammengehen, verschmelzen, dann endgültig eine Aachener Zeitung sind, fördert eine ganz neue publizistische Variante zutage. Eine Zeitung, künftig mit zwei Kolumnisten. Im Wechsel, jeden Morgen. Links oben. Eigentlich bekannt.

Oder doch nicht? Wir müssen den Blick auf die jeweils andere Seite werfen, und auch zurück. Vielleicht wenden wir uns erst einmal dem beruflichen Werdegang der beiden ganz besonderen Aachen-Chronisten zu?

Es ist der 15. Dezember 1984: In der damaligen Aachener Volkszeitung (die Umbenennung in Aachener Zeitung erfolgte zum 50. AVZ-Geburtstag im Jahr 1996) erscheint die erste Glosse zum Tag. Autor: ein gewisser Mullefluppet. Es geht um „Klau vom Amt“, eine spaßige Geschichte aus der Verwaltung.

Und genau das war seither mehr als 11.000 Mal die Aufgabe: zum Schmunzeln bringen, zum Nachdenken anregen. Auch einmal den sprichwörtlichen Finger in die Wunde legen. Fast immer mit einem Augenzwinkern, schlitzohrig, nicht selten mit ganz viel Humor. Und mit der gleichen Portion Liebe zu Aachen. Das ist typisch Mullefluppet. Ein Alleinstellungsmerkmal in der Aachener Zeit(ungs)geschichte…

… aber nur für eine gewisse Zeit. „Der Neue“ steht am 29. Mai 1991 auf der lokalen Titelseite der Aachener Nachrichten. Begrüßen wir Herrn Wichtig. Vorname Willi. „Wichtig“ – das klingt ziemlich selbstbewusst. Soll es auch! Denn auch dieser Kollege hat etwas zu sagen. Oder besser: zu schreiben. Jeden Tag, oben auf der 1. Seite. Konkurrent und Kollege von Mullefluppet zugleich. Auch er sagt, was Sache ist. Widerspruch zwecklos. Beste Unterhaltung garantiert – seit 1991 mehr als 9500 Mal.

Und jetzt? Jetzt begrüßen wir die beiden Herren, die sich quasi den Job teilen, moderne Arbeitswelt! Gestattet sei also die Frage: „Werden Sie miteinander auskommen?“ Oh, es ist eigentlich fast peinlich, das in Zweifel zu stellen. „Natürlich“, sagen Mullefluppet und Willi Wichtig im sprichwörtlichen Brustton der Überzeugung. Wir sind extrem beruhigt. Es bleibt doch immer eine gewisse Portion Unsicherheit, aus bisherigen Konkurrenten Kollegen zu machen. „Wir kriegen das hin!“, lautet das Credo der beiden. Und sie haben einen Plan, den wir an dieser Stelle sehr gerne mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, teilen. Willi Wichtig und Mullefluppet haben uns vorab eingeweiht.

„Wir wechseln uns einfach ab“, verrät Mullefluppet. Und Willi Wichtig ergänzt: „Mal er, mal ich.“ So einfach ist das. Und auch so schön: Denn die beiden können jetzt auch mal einen freien Tag einlegen oder auch einen Urlaub, immer mit dem guten Gefühl: Die Ecke oben links ist in besten Händen!