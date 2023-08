Teilgesperrte Autobahn : A544-Umleitung ist beschildert, aber ein paar Korrekturen wären sinnvoll

Ein Schilder-Kuddelmuddel an der Joseph-von-Görres-Straße: Und wo ist das Umleitungsschild U2, das den Verkehr rechts in die Jülicher Straße leiten soll? Irgendwo hinter anderen Schildern lugt es ein wenig gelb heraus. Foto: MHA/Bernd Büttgens

Aachen Seit gut einer Woche ist die A544 Richtung Köln zwischen Europaplatz und Anschlussstelle Würselen gesperrt. Wir testen die Beschilderung der Umleitung und erfahren, dass Pkw immer noch verboten sind.

Die Teilsperrung der A544 Richtung Köln besteht seit gut zehn Tagen, bis hierhin läuft das Verkehrsgeschehen rund um Europaplatz und die Auffahrt Rothe Erde weitestgehend geräuschlos, auch wenn die Staus im Feierabendverkehr – vor allem Richtung Haaren beträchtlich sind.

Aber die große Belastungsprobe steht noch aus. Die Umleitungsschilder rund um die gesperrten Auffahrten sind in der vergangenen Woche aufgestellt worden. Nach Auskunft der Autobahn GmbH ist diese Arbeit beendet. Die Stadt Aachen teilt mit, dass sie diese Beschilderung nicht kontrolliert, da sie in der Verantwortung der Autobahn-Gesellschaft liegt.

Machen wir also die Probe aufs Exempel, eher eine Stichprobe, wie die Umleitung funktioniert. Wer Richtung Köln unterwegs sein will, der möge doch bitte die Umleitung 2 benutzen, heißt es auf der entsprechenden Beschilderung – nicht mit wohlgesetzten Formulierungen, sondern eher schlagwortartig. Die U2 als zentrale Umleitung am Europaplatz soll zum Beispiel zur Anschlussstelle „Zentrum“ an der Krefelder Straße führen.

Wir sind über die Gneisenaustraße in Richtung Europaplatz unterwegs, biegen rechts auf die Joseph-von-Görres-Straße. Kurz vor dem Europaplatz steht das Schild, das die U2 ausweist. Es weist geradeaus. Dass die A544 am Europaplatz gesperrt ist, ist nicht zu übersehen. Neue, gelbe Fahrbahnmarkierungen, rot-weiße Baken, Sperrgitter, rote Balken auf blauen Autobahnschildern, die das Ziel Köln dick durchstreichen. Hier geht es nicht weiter!

Also den Platz ein Stückchen umkurvt und weiter auf der Joseph-von-Görres-Straße Richtung Jülicher Straße. Dass das gelbe U2-Umleitungsschild mit schwarzem Rand und Pfeil nach rechts exakt hinter zwei anderen Verkehrsschildern wie versteckt steht, wirkt gelinde gesagt unglücklich. Da ist Nachjustieren sicher die bessere Wahl.

Nadelöhr Jülicher Straße/Ringe

Hier dürfte es ab kommender Woche besonders eng werden: Jülicher Straße in Richtung Haaren. Die meisten Autofahrer wollen geradeaus durch den Ort, die Umleitung zeigt nach links über den Ring Richtung Autobahnauffahrt an der Krefelder Straße. Foto: MHA/Bernd Büttgens

Schlecht ist, dass man nach dem Rechtsabbiegen auf die Jülicher Straße Richtung Haaren erst einmal auf eine Baustelle zufährt. Eine Fahrbahn ist auf wenigen Metern gesperrt, da stockt der Verkehr. Ebenso übrigens vor der nächsten Umleitungsempfehlung an der großen Kreuzung Jülicher Straße, Berliner und Prager Ring. Die Umleitung zur Autobahn weist nach links, die Linksabbiegespur auf der Jülicher Straße ist aber kurz, und man steht in einer Schlange mit den Autofahrern, die geradeaus Haaren ansteuern. Und dort wollen an diesem Feriendienstagnachmittag im Feierabendverkehr die meisten hin. „Einfach durch Haaren“ scheint die bevorzugte Wahl der aktuellen Lage zu sein. Auch auf dem Berliner Ring stauen sich die Autos ordentlich, die rechts nach Haaren wollen.

Die Prognose ist nicht gewagt: Wenn das Verkehrsaufkommen wie erwartet nach Ferienende nächste Woche steigt, steigt das Staupotenzial hier an diesem Nadelöhr mächtig an.

Zumindest: Dem U2-Schild nach links über den Prager Ring folgend läuft es hinter der Kreuzung gut. Es geht über den Prager Ring zur Krefelder Straße und dort – mit einigen Ampelphasen Pause – auf die Autobahn.

Aber: In umgekehrter Richtung ist wieder mächtig Verbesserungsbedarf. Wer aus Berensberg kommend den Eulersweg Richtung Krefelder Straße fährt, erfährt nirgendwo, dass die Autobahn 544 gesperrt ist. Man hätte einen Pfeil nach links erwartet, mit dem Hinweis zur A4-Anschlussstelle Zentrum. Stattdessen weist das Autobahnschild zur A544 geradeaus in den Prager Ring.

Alles klar beschildert, alles eindeutig gesperrt, die Autobahnauffahrt Richtung Köln am Europaplatz: Seit zehn Tagen gibt es hier die Teilsperrung wegen der arg lädierten Haarbachtalbrücke. Foto: MHA/Harald Krömer

Die Autobahn GmbH erläutert, dass die Beschilderung im Stadtgebiet mittlerweile abgeschlossen sei. Ihr Sprecher Helge Wego sagt: „Wir haben gut sichtbar weiße Hinweistafeln montiert, die Gelb-Beschilderung aktualisiert und Umleitungsschilder für die Ausweichstrecken aufgestellt. Im Rahmen eines gemeinsamen Monitorings mit der Stadt Aachen, der Stadt Würselen und der Städteregion wird die Verkehrssituation kontinuierlich überwacht.“ Weitere Engpässe könnten so identifiziert und an diesen Orten bei der Beschilderung nachgesteuert werden. Gego wendet sich gezielt an alle: „Dankbar sind wir auch stets für Anregungen aus dem Kreis der Verkehrsteilnehmenden.“

Info Die nächsten Rissprüfungen stehen an Bleibt noch die Frage nach den weiteren Prüfungen der Haarbachtalbrücke, die regelmäßig stattfinden und die zuletzt die Teilsperrung zur Folge hatten. „Die weiteren Schritte der engmaschigen Prüfung der Haarbachtalbrücke erfolgen mit einer eintägigen Risskontrolle Mitte August und der einwöchigen Sonderprüfung Mitte Oktober“, erläutert Helge Wego von der Autobahn GmbH den Plan. Diese Prüfungen müssen abgewartet werden, um beurteilen zu können, welche Handlungsempfehlungen sich daraus ergeben. Möglicherweise sind weitere Sperrmaßnahmen erforderlich, möglicherweise bleibt es aber auch bei der Teilöffnung Richtung Aachen bis zum tatsächlichen Vollsperrungstermin – spätestens im Januar 2024. Veranschlagte Bauzeit in diesem Zustand ab dann: 22 Monate.

Pkw-Verbot gilt weiter

Alle blicken mit Interesse und auch ein wenig Spannung auf die kommende Woche. Schulferien-Ende und Beginn des normalen Verkehrsaufkommens werfen mit einigem Nachdruck die Frage auf, wie es um die in Aussicht gestellte Freigabe des derzeit gesperrten A544-Stücks Richtung Köln für Pkw aussieht. Eine deutliche Entlastung wäre hierüber zu erzielen – zumindest bis zur finalen Vollsperrung ab spätestens Januar.

Beispiel Hohenzollernplatz (Bild), gleiches gilt auch für die Jülicher Straße kurz vor dem Blücherplatz oder tiefer in der Joseph-von-Görres-Straße vor dem Europaplatz: Wer den U2-Hinweisen folgt, findet mehr oder weniger schnell den Weg Richtung Köln. Foto: MHA/Harald Krömer

Stadt und Autobahn GmbH führen hierzu wie vermeldet Gespräche. Seit zehn Tagen gilt: „Autobahn GmbH, Verkehr.NRW, Fachgutachter und unsere Verkehrsbehörden sind bereits intensiv im Gespräch, um Optionen zur Sperrung der A544 für Lkw abzustimmen und zu prüfen, damit diese Strecke gegebenenfalls in Fahrtrichtung Köln wieder für Pkw freigegeben werden könnte. Wenn Ergebnisse vorliegen, werden sie diese gemeinsam bekanntgeben.“ Sagt Stadtsprecherin Jutta Bacher.