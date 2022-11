Karneval in Aachen : Gelungener Sessionsauftakt am Holzgraben

Sessionsauftakt am Abend: Der Ausschuss Aachener Karneval hat die Kräfte des Öcher Fastelovvends auf die Open-Air-Bühne am Holzgraben eingeladen, dort wird noch bis 22 Uhr kräftig gefeiert. Foto: Andreas Steindl

Aachen Oche alaaf! Für manch einen gewöhnungsbedürftig im November, für andere heiß ersehnt. Die Karnevalssession ist am Freitagabend auf alle Fälle standesgemäß am Holzgraben in Aachen eröffnet worden.

Und los geht’s, „Oche Alaaf!“, so hallt es über den Holzgraben ins vorvorweihnachtliche Aachen. Elfter im Elften – der Ausschuss Aachener Karneval (AAK) gibt leicht zeitversetzt am Abend, und nicht um 11.11 Uhr, mit einer schönen und gut besuchten Open-Air-Sitzung am Holzgraben den Startschuss für die fünfte Jahreszeit. Die Sitzung läuft noch bis 22 Uhr am Freitagabend, rund 20 Programmpunkte sind vorgesehen.

Den Auftakt machte auf dem Holzgraben in dem von Cornel Thevis (Stammtisch der Kommandanten und Präsidenten der Öcher Karnevalsvereine) und von Daniel Fichte (Vizepräsident des AAK) moderierten Programm die KV Immer Plaaan Aachen und die Formation „For fun“ der Burtscheider Lachtauben.

Nach zwei Corona-Ausfall-Sessionen nun also die Hoffnung auf eine gesunde und fröhliche Session, in der die amtierenden Prinzen Guido I. und Märchenprinz Phil I. im dritten Anlauf tatsächlich in gut gefüllten Sälen und auf der Straße mit den Jecken feiern können. Die Premiere am Freitagabend ist gut gelungen.

Sehr gut gelungen ist auch der Festabend zum närrischen Jubiläum „8 x 11 Jahre Ausschuss Aachener Karneval“. Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen stellte für eine gut besuchte Galaveranstaltung den Krönungssaal des Aachener Rathauses zur Verfügung, freute sich bei einem bunten Bühnenprogramm und kulinarischen Genüssen gemeinsam mit dem Präsidenten des AAK, Frank Prömpeler, und den Vertreterinnen und Vertretern der Karnevalsvereine, auf eine gelungene Session 2022/23.

Manni dr Huusmeäster alias Manfred Savelsberg weiß das Publikum im Krönungssaal des Rathauses bei der Gala „8 x 11 Jahre Ausschuss Aachener Karneval“ bestens zu unterhalten. Foto: Andreas Steindl

Wir berichten aktuell weiter.

(bb)