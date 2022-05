Fälle reißen nicht ab : Geldautomat in Oberforstbach gesprengt – Vorraum verwüstet

Viele Fälle in der Region : Warum Automatensprenger so gern zu uns kommen Geldautomaten gibt es auch in den Niederlanden. Die Banden, die solche Geräte bei Beutezügen reihenweise in die Luft jagen, kommen aber lieber zu uns. Warum? Das Landeskriminalamt findet dazu deutliche Worte.