Am Kaufland : Geldautomat an der Vaalser Straße aufgebrochen

Unbekannte Täter brachen am Montagmorgen einen Geldautomaten an der Vaalser Straße auf (Symbolbild). Foto: dpa/Robert Michael

Aachen Im Eingangsbereich der Kaufland-Filiale an der Vaalser Straße in Aachen ist am frühen Montagmorgen ein Geldautomat aufgebrochen worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen 5 Uhr am Montagmorgen meldete ein Passant eine „Geldautomatensprengung“ an der Vaalser Straße in Aachen. Das Meldebild bestätigte sich vor Ort jedoch nicht ganz, sagt Polizeisprecherin Kathrin Goebels auf Nachfrage. Denn tatsächlich handelte es sich nicht um eine Sprengung, sondern die bislang unbekannten Täter brachen den Geldautomaten auf.

Nach ersten Erkenntnissen wurde „wahrscheinlich Beute gemacht“, bestätigt Goebels. Bis etwa 9 Uhr war die Polizei vor Ort. Der Geldautomat befindet sich im Eingangsbereich der Kaufland-Filiale auf der Vaalser Straße, in dem auch einige weitere Geschäfte untergebracht sind.

(cheb)