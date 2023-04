Unfallstatistik : Geht es den E-Scootern an die Lenker?

Umstrittenes Kleinstfahrzeug: Mit E-Scootern freunden sich nicht alle Städte an, in einigen Metropolen werden sie wieder abgeschafft. Foto: dpa/Christoph Soeder

Aachen Bei der Einführung im Jahr 2019 galten E-Scooter als gute Lösung für die letzte Meile, die Euphorie ist aber längst verflogen.

Vor ein paar Tagen hat Paris abgestimmt über den E-Scooter. Beschlossen wurde das Ende, jedenfalls haben sich mit nordkoreanischer Mehrheit 89 Prozent dafür ausgesprochen. Das Ergebnis ließe sich relativieren, weil nur etwa 100.000 und damit 7,6 Prozent der wahlberechtigten Pariser gevotet haben. Die französische Hauptstadt schafft ihre 15.000 elektrischen Flitzer ab, so wie zuvor auch schon Montreal oder Barcelona. In Berlin, Hamburg oder Köln wird gerade ebenfalls die Zukunft verhandelt. Es könnte sein, dass es den E-Scootern tatsächlich an die Lenker geht.

Als sie im Jahr 2019 für den öffentlichen Verkehr zugelassen wurden, war die Euphorie noch groß. Den kleinen Rollern wurde „großes Potenzial für eine umweltfreundliche Mobilität in deutschen Städten“ nachgesagt, „eine echte zusätzliche Alternative zum Auto“. Vor allem für die „letzte Meile“ galten sie als Lösung. Unvergessen ist der Vorschlag des damaligen Verkehrsministers Andreas Scheuer, die Busspuren für die E-Scooter freizugeben. Idee und Ideengeber sind längst ausrangiert.

In der Region werden die kleinen Roller zwar selten an Bäume gehängt oder in Flüsse geworfen wie in anderen Städten. Aber ein Ärgernis sind sie nicht nur für Sehbehinderte, wenn sie achtlos als Stolperfalle abgestellt werden. Auch hier sind schon genervte Fußgänger beobachtet worden, die die E-Scooter mit einem gezielten Tritt aus dem Weg geräumt haben. Es wirkt wie ein Generationenproblem: Junge Menschen steigen gern auf, ältere Menschen sind häufig genervt von den Kisten.

Drei Jahre nach der Zulassung für die Straße ist der erhoffte signifikante Beitrag zur Verkehrswende jedenfalls bislang ausgeblieben, stattdessen tauchen die E-Scooter verstärkt in den Unfallbilanzen auf. Für die Städteregion wurden acht Kollisionen mit E-Scooterbeteiligung im Jahr der Einführung registriert, seitdem steigt die Zahl kontinuierlich: von 33 (2020) über 65 (2021) auf vorerst 105 (2022). Häufig ist der Alkohol mit am Lenker, wenn es scheppert. Zwei Fälle wurden im Premierenjahr 2019 notiert, acht (2020) und 12 (2021) in den Folgejahren. Im letzten Jahr hatten 26 Rollerfahrer solchen Sprit getankt. „Aus unserer Sicht müssen wirksame Möglichkeiten für mehr Sicherheit geprüft werden, darunter höhere Bußgelder, intensivierte Belehrungen oder ein Alkoholverbot“, sagte der Vizevorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in NRW, Michael Mertens (Herzogenrath). Die Verleiher müssten zu mehr Verkehrssicherheit beitragen, fordert er. Mertens prangert die hohe Geschwindigkeit der Fahrzeuge an. Bei einer Geschwindigkeit von 20 Stundenkilometern könne ein Unfall gravierende Folgen haben. „Ein Teilerfolg wäre es, die Geschwindigkeit der Scooter auf prinzipiell 15 km/h zu drosseln“, schlägt er vor. Zudem regt Mertens an, den Vermietern der E-Scooter Auflagen zu machen, wie zum Beispiel ausgewiesene Abstellflächen. Schon seit längerem plädiert die Deutsche Verkehrswacht für eine Helmpflicht.

Anfang des Jahres hat sich auch der Verkehrsgerichtstag in Goslar mit den E-Scootern und der wachsenden Zahl an Unfällen unter Alkoholeinfluss beschäftigt. Die rechtlichen Vorgaben für die Fahrer von Elektrorollern sind viel rigider als etwa für Radfahrer. Rein juristisch ist so ein Elektrokleinstfahrzeug ein Kraftfahrzeug, und daran orientiert sich dann auch das Strafmaß. Beim Führen eines Kraftfahrzeugs liegt die Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit unverrückbar bei 1,1 Promille, ob nun im Auto oder auf dem E-Roller. Also wird man wegen Trunkenheit im Verkehr bestraft, selbst wenn man die Spur halten kann. Dann drohen Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr. Mögliche Nebenstrafen sind ein bis zu halbjähriges Fahrverbot. Für Fahranfänger gilt auf dem E-Scooter während der Probezeit die Null-Promille-Grenze. Die Toleranz bei Radfahrern ist deutlich höher, die Grenze liegt bei 1,6 Promille, solange der Fahrer oder die Fahrerin keine Ausfallerscheinungen hat und es zu keinem Unfall kommt.