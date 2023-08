Kinderkarneval in Aachen : Geheimnis um den Kinderprinzen gelüftet

Aachen Mats I. Bongers wird neuer Märchenprinz der Stadt Aachen. Damit setzt er die Tradition seiner närrischen Familie Bongers fort.

Emotional und von vielen Tränen begleitet wurde Mats I. Bongers beim Familienfest des AKiKa im belgischen Hauset als neuer Aachener Märchenprinz vorgestellt. Fast schon zu viel des Guten für den gerade elfjährigen Nachwuchskarnevalisten. „Mats und ich haben sehr nah am Wasser gebaut“, berichtet Claudia Bongers, Mutter der designierten Kindertollität. „Wir sind Heulsusen und weinen sofort, wenn es emotional wird.“ Trost fand Mats I. beim herbeigeeilten großen Prinzenbruder Thomas IV. Muckel, der ihn in seine Arme nahm und herzte.

„Ein so rührendes Gespräch wie bei der Antragung des Prinzenamtes habe ich in meiner bisherigen Laufbahn als AKiKa-Leiter noch nicht geführt“, erinnert sich Thomas Jägerberg an den Besuch in Mats Elternhaus. Auch damals flossen vor Rührung und Begeisterung die Tränen des künftigen Märchenprinzen.