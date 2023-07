Die Woche in Aachen : Geh-Versuche nach Corona und Vorhersagen am Tivoli

Farbenfroher Auftakt auf dem Tivoli. Das Ende war dann trist und so ungerecht... Foto: MHA/Albrecht Peltzer

Meinung Aachen Die Saison ist jung, die Hoffnung schon alt: Wann kommen bessere Zeiten am Tivoli? Ein Rückblick auf das, was in der Woche Schlagzeilen machte.

Von Albrecht Peltzer Leiter Lokalredaktion Aachen

Es ist so eine Sache mit Vorhersagen: Entweder sie treffen zu oder eben nicht. Eine 50-prozentige Trefferchance eben. Zumindest hatten die Menschen Anfang der Woche Unrecht, die bereits bei der einseitigen Sperrung der A544 das große Durcheinander erwarteten. Wir wollen das Chaos nicht herbeireden. Es ist im Gegenteil sicher auch gut, sorgfältig mit den Worten umzugehen. Dramatisch ist leider vieles in der Welt. Kriege, Naturkatastrophen – aber keine Autobahnsperrungen!

Natürlich werden die Auswirkungen heftiger, wenn die Schulferien zu Ende sind. Umso besser war es, dass die neue Verkehrssituation jetzt quasi schon einmal eingeübt werden konnte. Und vielleicht, oder besser hoffentlich, kriegen es die Verantwortlichen hin, zunächst noch einmal Pkw-Verkehr zuzulassen. Dennoch. Irgendwann ist auch mit Ausnahmen Schluss, dann ist die Sperrung da, und alle müssen sich darauf einstellen. Nur: Dramatisch wird es nicht, schwierig wohl. Darauf kann und muss man sich einrichten.

Alemannia! Hätten Sie gedacht, dass das Schwarz-Gelb-Fieber wieder so massiv ausbricht? Gestern eine volle Hütte auf dem Tivoli, so viel Vorschusslorbeer, so hohe Erwartungen. Und dann eine so große Enttäuschung. Das war ein Tivoliabend der besten Sorte, mit einem ganz schwachen Schiedsrichter ohne Augenmaß und dem Blick darauf, wo der Strafraum anfängt und die Fehlerquote endet. Ungerecht!

Man kann keine Rückschlüsse aus einem ersten Spieltag ziehen. Da muss sich noch so viel sortieren. Aber es wäre doch zu wünschen, wenn die Euphorie Langzeitwirkung entfalten könnte. Wie lechzen wir alle danach, dass diese Viertligazeit endlich Geschichte ist.

Spannend ist auch, was Berndhard Deil zum Thema Alemannia sagt. Er ist auf der einen Seite Fan, auf der anderen aber Geschäftsführer der Stadionbeteiligungsgesellschaft. Im Auftrag der Stadt hat er mit seinem Team aus einem schon kurz nach der Eröffnung ziemlich heruntergekommenen Neubau innerhalb weniger Jahre ein schmuckes Stadion gemacht, das sogar Erstligaansprüchen genügen würde. Das ist aber auch Verpflichtung zugleich. Die Einnahmesituation muss und will Deil deutlich verbessern, damit sich diese teure Immobilie auch trägt. Und dafür ist es fast schon zwingend nötig, dass der Hauptmieter Alemannia sportlich aufsteigt. Diese Viertliga-Niederung kann man sich nicht mehr lange leisten. „Wir müssen ins Risiko gehen“, ist das Credo am Tivoli. Kalkuliert und professionell, aber auch mit Mut. Wie war das mit Vorhersagen? Wagen wir diese: Am 18. Mai 2024 steht die Alemannia auf Platz eins. Meister der Regionalliga. Die Last-Minute-Niederlage gegen Wuppertal haken wir ganz schnell ab!

Corona ist – gefühlt – vorbei und irgendwie auch schon Jahrzehnte her. Was natürlich ziemlicher Quatsch ist. Dennoch. Man hat dieses Kapitel ins gedankliche Archiv verlegt. Aber es ist immer noch aktuell. Und wenn auch nur für Justitia. Das Verwaltungsgericht musste sich jetzt mit einer Klage eines Aacheners befassen, der zur Corona-Höchstzeit keinen Zutritt zur Stadtverwaltung erhielt. Der Mensch musste unverrichteter Dinge gehen, weil er den Drei-G-Nachweis (geimpft oder genesen oder getestet) nicht erbringen wollte oder vielleicht auch nicht konnte. Das Gericht war anderer Meinung als die städtischen Juristen, die Stadt hätte diese ganze Geh-Regel besser öffentlich bekannt machen und zudem erklären müssen. Einfach zu sagen „Du gehst hier nicht rein“ reichte Justitia im Nachhinein nicht. Dem Kläger ging’s nicht um seinen persönlichen Gehversuch, ihm ging’s ums Grundsätzliche. Jetzt hat er Recht, aber keine Ruh‘. Die Stadt geht in Berufung. Ein ziemlicher Angang, diese ganze Sache. Man darf gespannt sein, wie sie ausgeht...

So, genug gegangen. Kommen wir zum Ernst des Lebens zurück. Friedrich Merz! Da verbietet sich jeder Schabernack. Auch der Aachener CDU vergeht das Lachen, wenn sich der große Vorsitzende zu Wort meldet. Parteivorsitzende Fohn und Fraktionschefin Lürken haben daran dieser Tage keinen Zweifel gelassen. Merz ist alles andere als ein Spaßvogel...

In diesem Sinne: Ihnen ein schönes Wochenende!