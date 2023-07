Alemannias Gegner im Check : Der Wuppertaler Sportverein unter der Lupe

Stand im Februar noch für die Alemannia gegen den Wuppertaler SV auf dem Platz und kehrt nun als Gast mit den Rot-Blauen auf den Tivoli zurück: Tim Korzuschek (rechts im Bild). Foto: MHA/grafik

Aachen Am Freitag empfängt die Alemannia zum Saisonauftakt den Wuppertaler SV auf dem Tivoli. Doch wer ist der Gast? Wie oft haben die Klubs schon gegeneinander gespielt? Und wer läuft auf der anderen Seite auf? Ein Blick auf den Gegner der Aachener.

Der Klub und seine Geschichte

Der Wuppertaler SV (WSV) wurde am 8. Juli 1954 gegründet und ist das Ergebnis der Fusion des SSV 04 Wuppertal und dem TSG Vohwinkel 80. Der SSV brachte die Farbe Blau mit, Vohwinkel das Rot, sodass die Vereinsfarben bis heute Rot-Blau sind.

1972 stieg der WSV in die Bundesliga auf, spielte in der Saison 1973/1974 sogar international im UEFA-Pokal. Herausragende Figur jener Zeit war Stürmer Günter „Meister“ Pröpper, der Wuppertal mit 52 Toren in der Regionalliga-West-Saison 1971/1972 zur Meisterschaft schoss – in der anschließenden Aufstiegsrunde gewann die Mannschaft des damaligen Trainers Manfred Müller alle acht Partien. Auch in der höchsten deutschen Spielklasse stellte Pröpper seine Torgefährlichkeit unter Beweis und wurde gleich im ersten Bundesligajahr mit 21 Treffern hinter Gerd Müller und Jupp Heynckes drittbester Schütze.

Nach drei Bundesligajahren musste der WSV den Gang in die 2. Bundesliga antreten. Nach einer katastrophalen Saison mit gerade einmal zwölf Punkten stieg das Team aus dem Bergischen Land ab und ist bis heute nach Tasmania Berlin (acht Punkte) der zweitschlechteste Absteiger der Bundesligageschichte.

Nach fünf Jahren in der zweiten Liga waren die Wuppertaler über viele Jahre drittklassig – mit einem kurzen Ausflug in den 1990er Jahren eine Liga höher. Um die Jahrtausendwende hingegen folgten einige Jahre in der Viertklassigkeit. Erst 2003 gelang die Rückkehr in die Drittklassigkeit.

2004 fusionierte der Wuppertaler SV mit dem Stadtkonkurrenten Borussia und war bis 2013 unter dem Namen Wuppertaler SV Borussia unterwegs. Nachdem sich die Rot-Blauen für die neu gegründete 3. Liga qualifiziert hatten und 2008/2009 den Klassenerhalt sichern konnten, folgte ein Jahr später der Abstieg in die viertklassige Regionalliga West.

Im Juni 2013 gab der Klub bekannt, zahlungsunfähig zu sein, kurz darauf wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet und der WSV startete in der Oberliga Niederrhein. 2016 gelang die Rückkehr in die Viertklassigkeit West und ist seitdem fester Bestandteil der Regionalliga West.

Nach der Vize-Meisterschaft in der Vorsaison wollen die Wuppertaler in dieser Spielzeit um den Aufstieg mitspielen und gehören neben der Alemannia, dem SV Rödinghausen und Rot-Weiß Oberhausen zum Favoritenkreis.

Das Stadion

Der Wuppertaler SV trägt seine Heimspiele im Stadion am Zoo aus. Seit 1983 steht dieses unter Denkmalschutz und gehört neben der Schwebebahn zu den bekanntesten Bauten der Stadt.

Eröffnet wurde die Spielstätte bereits 1924 und wurde 1993 sowie zwischen 2005 und 2008 bislang zweimal renoviert. Im Rahmen der zweiten Renovierung wurde die berühmte Radrennbahn entfernt, die einst als schnellste Europas galt. Mittlerweile ist das Stadion am Zoo ein reines Fußballstadion mit einer offiziellen Kapazität von 23.067 (zum Vergleich: der Neue Tivoli fasst 32.960).

Aufgrund von erneuten Umbauarbeiten müssen die Wuppertaler in dieser Saison sechs bis acht Heimspiele in der Fremde austragen und weichen dafür nach Velbert aus.

Spieler im Fokus

Der Kader, den Trainer Hüzeyfe Dogan und der sportliche Leiter und Ex-Spieler Gaetano Manno zusammengestellt haben, umfasst 24 Spieler. Nicht mehr Teil des Kaders ist Serhat Semih Güler, mit 23 Treffern Torschützenkönig der vergangenen Regionalliga-West-Saison. Güler hat sich im Sommer für einen Wechsel in die 3. Liga entschieden und spielt nun bei Hansa Rostock. Auch die Alemannia hatte Interesse am Stürmer bekundet, doch der 26-Jährige entschied sich anders.

Im Sturm ersetzen soll den Goalgetter Charlison Benschop. Der 33-Jährige aus Curaçao ging in Deutschland schon für Fortuna Düsseldorf, Ingolstadt und den SV Sandhausen in der 2. Bundesliga und für Hannover 96 in der Bundesliga auf Torejagd. In seiner Karriere kommt er bislang (Stand Juli 2023) auf 405 Pflichtspiele, in denen er 90 Mal netzte und 37 Tore auflegte. Die WSV-Verantwortlichen lotsten den 1,91 Meter großen Mittelstürmer aus der niederländischen 2. Liga ans Stadion am Zoo, bis zum Sommer ging Benschop für De Graafschap auf Torejagd. Er soll seine Torgefahr nun auch in der Regionalliga West unter Beweis stellen – und die Mannschaft auf dem Platz mitführen, wie Manno zur Verpflichtung des international erfahrenen Offensivspielers (zehn Länderspiele und drei Tore für Curaçao) sagte: „Er wird eine wichtige Führungsrolle einnehmen und bringt eine beeindruckende Erfahrung in der Offensive mit.“

Mit Tim Korzuschek hat sich Wuppertal im Sommer zudem die Dienste eines ehemaligen Alemannen gesichert. Der Mittelfeldspieler wurde zum Anfang 2022 von Saarbrücken an den Tivoli verliehen und war einer der Garanten des Nicht-Abstiegs. In seinem ersten halben Jahr in Aachen erzielte er in 14 Ligaspielen fünf Treffer und machte mit seinen Leistungen keine großen Hoffnungen auf einen Verbleib in der Regionalliga. Doch zur Freude aller in der Soers konnte der offensive Mittelfeldspieler, der in der Kaiserstadt vor allem über die Außenbahnen gefährlich war, fest verpflichtet werden. In der abgelaufenen Spielzeit konnte der 24-Jährige allerdings nicht an die Leistungen des ersten Halbjahres anknüpfen: Zwar kam er auf 24 Einsätze (vier Tore und eine Vorlage), sammelte aber gerade einmal 200 mehr Spielminuten in der Liga als in seinen ersten 14 Einsätzen (21/22: 1014 Minuten auf dem Platz, 22/23: 1287 Minuten auf dem Platz). Entsprechend trennten sich die Wege der Schwarz-Gelben und Korzuscheck nach Ablauf der vergangenen Spielzeit. Nun kehrt der gebürtige Karbener schneller an den Tivoli zurück als gedacht und trifft gleich im ersten Spiel auf seinen ehemaligen Verein, der er sicher beweisen will, einen Fehler gemacht zu haben, ihn ziehen zu lassen.

Der statistische Vergleich

Alemannia Aachen und der Wuppertaler SV trafen bislang in 67 Spielen aufeinander. Mit 29 zu 25 Siegen haben die Kaiserstädter im Westschlager leicht die Nase vorn. 13 Vergleiche endeten ohne Sieger. Beide Mannschaften konnten ihre Erfolge vor allem jeweils Zuhause einfahren: In 32 Partien auf dem Tivoli ging die Alemannia 21 Mal siegreich hervor.

Das bislang letzte Spiel fand am 22. Spieltag der Regionalliga West in der Vorsaison auf dem Tivoli statt. Eine Woche nach der 0:4-Niederlage in Münster gegen Spitzenreiter musste die Alemannia am 11. Februar die zweite Niederlage gegen eines der Spitzenteams hinnehmen: 1:4 stand es nach 90 Minuten, in denen lediglich Franko Uzelac in der 89. Minute den Ehrentreffer für die Aachener erzielen konnte – und das nach zuvor elf Pflichtspielen ohne Niederlage.

Im Sommer wurden die Karten allerdings neu gemischt, beide Mannschaften haben ihre Kader neu zusammengestellt und gehen mit großen Ambitionen in die Saison. Es wird spannend, wer den 68. Vergleich zwischen Schwarz-Gelb und Rot-Blau für sich entscheiden kann.