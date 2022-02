Unicef-Aktion : Gegen den Einsatz von Kindern bei Kriegseinsätzen

Internationaler Tag gegen den Einsatz von Kindersoldaten: Die Unicef-Hochschulgruppe hat in Zusammenarbeit mit der Unicef-Arbeitsgruppe Aachen eine Schaufenster-Aktion in einem Ladengeschäft am Aachener Markt initiiert. Foto: Unicef Aachen

Aachen Mit einer besonderen Aktion beteiligt sich Unicef Aachen am Internationalen Tag gegen den Einsatz von Kindersoldaten.

Der Internationale Tag gegen den Einsatz von Kindersoldaten ist ein jährlich am 12. Februar begangener Gedenktag, mit dem an das Schicksal von Kindern erinnert werden soll, die zum Kampfeinsatz in Kriegen und bewaffneten Konflikten gezwungen werden. Die Unicef-Hochschulgruppe in Zusammenarbeit mit der Unicef-Arbeitsgruppe Aachen hat aus diesem Grunde eine Schaufenster-Aktion in einem Ladengeschäft am Markt in Aachen initiiert.