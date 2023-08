Mittelfeldspieler Lukas Scepanik : Geflogen, gesperrt, gehofft, gedehnt

Exklusiv Aachen Alemannias Mittelfeldspieler Lukas Scepanik erlebt aufregende Zeiten. Beim Mittwochstraining verletzt er sich leicht.

Für Lukas Scepanik sind das gerade sehr aufregende Tage. Vor knapp zwei Wochen bei Alemannias Gastspiel in Lippstadt sah der Mittelfeldspieler die erste Rote Karte seiner Karriere. Seine Mannschaft führte kurz vor Schluss mit 3:0, als sich der 29-jährige und Lippstadt Kapitän Viktor Maier sehr nahe kamen. Aachens Mittelfeldspieler sah sich als Trittopfer und konnte diese These mit einem Bluterguss in sehr empfindlichen Körperregionen bekräftigen.

Auf die Reaktion des Verbandes wartete Alemannias sportliche Leitung auch noch am Mittwochabend, indes: Große Eile ist nicht mehr notwendig. Beim Training knickte Scepanik um, keine Knöchelverletzung, aber die Bänder leicht überdehnt. In dieser Woche kann er keine Fußballschuhe mehr tragen und fällt damit nun definitiv für die anstehende Partie bei RW Oberhausen am Freitag aus, sagt seiner Trainer. Am Montag erwartet ihn Helge Hohl, der am Mittwoch 32 Jahre alt wurde, wieder im Training zurück. Und in der kommenden Woche soll dann auch feststehen, ob die Sperre abgegolten ist oder noch auf die Partie gegen Schalke II ausgedehnt wird.