Verkehrsbehinderungen : Gefahr durch Ölspur in Aachen gebannt

Gefahr durch Ölspur in Aachen gebannt

Gesperrt: Eine Ölspur sorgte am Dienstag in der Aachen Innenstadt für Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich des Grabenrings. Foto: MHA/Harald Krömer

Update Aachen Eine Ölspur im Bereich des Grabenrings in der Aachener Innenstadt sorgte am Dienstag für Verkehrsbehinderungen. Nach gut drei Stunden war die Gefahr gebannt.

Wegen einer Ölspur ist es am Dienstag in der Aachener Innenstadtbereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich Grabenring gekommen. Betroffen waren nach Angaben der Polizei unter anderem die Johanniterstraße, der Karlsgraben, der Templergraben, die Königstraße, die Bleiberger Straße, die Junkerstraße und die Turmstraße. Nach gut drei Stunden hob die Polizei am Nachmittag die Gefahrenmeldung auf.