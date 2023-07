Balkonkraftwerke : „Gefährlich sind Solarpanels nur, wenn sie runterfallen“

Interview Aachen Sind Balkonkraftwerke gefährlich? Handwerkskammer-Präsident Marco Herwartz jedenfalls sieht die Solaranlagen als potenzielle Risikoquellen. Sebastian Müller vom Verein Balkon.Solar hat eine ganz andere Meinung.

Als „waghalsig“ hatte Marco Herwartz, Präsident der Handwerkskammer Aachen und selbst Inhaber eines Elektrobetriebes, den willkürlichen Verkauf von steckerfertigen Solaranlagen bezeichnet. Eine Aussage, die auch beim Verein Balkon.Solar in Freiburg angekommen sind. Vorstandsmitglied Sebastian Müller bezieht dazu im Interview Stellung.

Herr Müller, sind Balkonkraftwerke gefährlich?

Sebastian Müller: Nein. Sind Toaster gefährlich? Wenn man mit dem Messer drin rumstochert: Ja. Wenn man sie bestimmungsgemäß nutzt: Nein. Beim Steckersolar schaltet der Kleinwechselrichter sofort ab, wenn der Stecker draußen ist und der Wechselrichter kein Netz sieht. Die Gefahr eines Stromschlags besteht also nicht. Die Hauptgefahr ist, dass man die Solarpanels nicht richtig befestigt und sie vielleicht herunterfallen können. Aber auch dafür gibt es gute und zertifizierte Lösungen.

Der Präsident der Handwerkskammer Aachen sieht in den steckerfertigen Anlagen dennoch potenzielle Gefahrenquellen, vor allem in Häusern mit alten Elektroinstallationen. Ist das denn völlig abwegig?

Müller: Wenn sie in einem Haus mit Zwei-Leiter-Installation wohnen oder wenn der Zähler aus dem Jahr 1938 stammt, dann haben sie Modernisierungsbedarf. Aber nicht wegen Balkonsolar, sondern weil wir in den letzten Jahrzehnten haufenweise Elektrogeräte in die Haushalte bekommen haben, die viel Strom brauchen: Geschirrspüler, Trockner, Gaming-PCs oder Heizlüfter. Heizlüfter sind ganz übel: Die können den ganzen Tag laufen und ziehen 1000 Watt, die belasten die Stromleitungen richtig. Keiner würde jeden Tag mit einem ungeprüften Auto herumfahren, das 40 Jahre alt ist, bei Heizungen und Elektroinstallationen scheint das aber viele nicht zu stören. Aber beim Renovieren gibt es Leute, die lieber Geld in eine schicke Küche investiert, als erstmal Rohre und Elektro ordentlich zu sanieren, weil man es halt nicht sieht.

Der Verband der Elektrotechnik (VDE) „bevorzugt“ die Installation der Geräte durch Fachhandwerker – das dürfte in der Realität kaum jemand machen.

Müller: Ja, und es ist auch nicht notwendig. Wir brauchen im Moment Handwerker für große Solarinstallationen, Verlegen von Überlandkabeln, Einbau von Luft-Wasser-Wärmepumpen als Heizungsersatz und vieles mehr. Da sollte man die interessierten Laien das machen lassen, was sie können, etwa Balkonsolar anbringen, Dämmen oder Einbau von Splitklimageräten zum Heizen in der Übergangszeit und Kühlen im Sommer und so weiter.

Der Bund will die Nutzung der kleinen Solaranlagen deutlich vereinfachen. Wie beurteilen Sie die Regierungspläne?

Müller: Die finden wir sehr gut. Nachdem wir eine Petition mit über 100.000 Unterzeichnenden eingereicht haben, hat die Bundesregierung zwei Gesetzesentwürfe mit zahlreichen Vereinfachungen vorgelegt. Diese sollten noch vor der Sommerpause in den Bundestag. Das wird aber nicht mehr zu schaffen sein. Das Mietrecht und Wohnungseigentumsrecht soll geändert werden, damit jeder ein Recht hat, Steckersolar an den Balkon zu hängen. Dazu kommen im Solarpaket 1 noch weitere Vereinfachungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz, die im Grunde erlauben, was jetzt schon von vielen Bürgerinnen und Bürgern praktiziert wird: Wegfall der Anmeldung beim Netzbetreiber, vereinfachte Anmeldung im Marktstammdatenregister und vieles mehr. Gerade das Wirtschaftsministerium mit Robert Habeck und seinem Staatssekretär Sven Giegold wollen das für die Bürger einfacher machen. Auch die SPD ist dafür, sogar die CDU-Bundestagsfraktion geht in die Richtung. Bei der FDP gibt es unklare Signale und wir haben die Angst, dass das Ganze in Geiselhaft genommen wird.

Der bürokratische Aufwand bei der Anmeldung von Solaranlagen ist enorm. Die Registrierung von Balkonkraftwerken beim Netzbetreiber soll nun wegfallen, dafür fordern Sie, dass auch für Balkonkraftwerke Einspeisevergütung gezahlt werden soll. Das würde wiederum neuen bürokratischen Aufwand bedeuten – für 10 oder 15 Euro Einspeisevergütung im Jahr. Ist das den Aufwand wirklich wert?

Müller: Für die Vergütung haben wir drei Vorschläge gemacht, wie es bürokratiearm geht. Die Details würden hier den Umfang sprengen. Alle Stromeinspeiser unabhängig von der Größe haben das Recht, ihren Storm vergütet zu bekommen, das steht schon jetzt so im Gesetz, und manche Stadtwerke praktizieren das auch. Generell sollte jeder mit Balkonsolar überlegen, wie er seinen Stromverbrauch auf die Zeit mit viel Sonne optimiert, das geht schon mit einer günstigen Zeitschaltuhr. Speicher lohnen sich bei Balkonsolar im Moment noch nicht. In Zukunft wird das Thema Stromhandel über Smartmeter deutlich bedeutender werden: Autos können Strom zurückspeisen, Häuser haben Speicher, die Strom ans Netz verkaufen können, Solaranlagen et cetera. Ab nächstem Jahr gibt es wahrscheinlich variable Stromtarife, das wird das Verbrauchen oder Einspeisen zu bestimmten Zeiten sehr attraktiv machen. Zudem haben wir bald Energy Sharing Communities und Peer-to-Peer Handel, da ergibt es Sinn, über einen Akku zu bestimmten Zeiten Strom einzuspeisen. Und dann sind es auch mehr als 15 Euro im Jahr.

Worin sehen Sie den großen Vorteil der Balkonkraftwerke?

Müller: Sie können heute bestellen oder zu ihrem lokalen Start-up gehen und sich ein Paket kaufen – vielleicht nicht zu Discountern, die hatten in der Vergangenheit schlechte Angebote – und sich das an den Balkon hängen. Keine langwierigen Planungen wie bei Windkraft oder erst noch eine Energiegenossenschaft gründen. Und es können sich auch Mieterinnen und Mieter ohne eigenes Dach beteiligen. Damit kann eine Gruppe an der Energiewende partizipieren, die bisher außen vor ist. Da braucht es auch keine Gießkannen-Förderung, sondern gezielte Hilfe für Menschen mit kleinem Einkommen und Lokalpolitikerinnen und -politiker, die vor Ort die Hürden wie Anti-Solar-Satzungen oder komische Vorgaben von Wohnungsbauunternehmen wegdiskutieren.

