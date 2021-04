Kostenpflichtiger Inhalt: Brand in der Nacht : Gebäude neben dem Hauptbahnhof abgebrannt

In der Aachen ist in der Nacht zu Sonntag neben dem Hauptbahnhof ein Gebäude abgebrannt (Symbolbild). Foto: dpa/Boris Roessler

Aachen In der Nacht zu Sonntag ist ein Gebäude in Aachen direkt neben den Gleisen am Hauptbahnhof abgebrannt. Mehrere Anwohner hatten die Feuerwehr gerufen.