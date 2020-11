Süsterfeldstraße zeitweise gesperrt : Gasleck ruft Feuerwehr auf den Plan

Aachen Ein Gasleck in der Süsterfeldstraße hat am Dienstagmorgen für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Die Straße war zeitweise voll gesperrt.

Gegen 8.43 Uhr alarmierte der Energieversorger Regionetz GmbH die Aachener Feuerwehr über Gasgeruch in einer Baugrube in der Süsterfeldstraße, teilt die Feuerwehr am Morgen mit.