Blaulicht : Gasleck auf der Ludwigsallee

Aachen Am Montagmorgen rückte die Aachener Feuerwehr aufgrund eines Gaslecks zur Baustelle auf der Ludwigsallee aus.

Bei Bauarbeiten in der Aachener Ludwigsallee ist am Montagmorgen ein größeres Ventil an einem Gashausanschluss in Höhe Hausnummer 39 beschädigt worden. Dieser Schaden wurde kurz nach 9 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr sowie der Entstördienst der Regionetz waren sofort vor Ort. Rund um die beschädigte Armatur wurde das Gasnetz gesperrt, so dass kein weiteres Gas mehr austreten konnte. Die Reparaturarbeiten an dem Ventil sind bereits angelaufen.