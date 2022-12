An der Drimbornstraße : Gartenlaube brennt in Aachen aus

Gartenlaube brennt in Aachen aus

An der Drimbornstraße

Die Feuerwehr wurde am Dienstagabend zu einem Brand in der Drimbornstraße gerufen. Dort brannte eine Gartenlaube.

Wie die Feuerwehr berichtet, wurden die Einsatzkräfte gegen 18.30 Uhr über das Feuer in der Drimbornstraße in Aachen informiert. Kurz nach Eintreffen der Rettungskräfte konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten etwas länger an, gegen 20.15 Uhr wurde der Einsatz beendet.