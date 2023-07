Interview mit der neuen Musikhochschuldirektorin : „Wir wollen in die Stadt und in das Bewusstsein der Menschen“

Breiter aufgestellt: Direktorin Gabriele Rech (2. v. r.) will ihre Stellvertreter (v. l.) Skerdjano Keraj, Nadja Nevolovitsch und Raimund Laufen stärker in die Leitung der Aachener Musikhochschule einbeziehen. Mit auf dem Bild: Hündin Ophelia. Foto: Andreas Steindl

Interview Aachen Gabriele Rech ist die erste Frau an der Spitze des Aachener Standorts der Hochschule für Musik und Tanz. Ein Gespräch über ihre Pläne für die Entwicklung des Hauses.

Drei Jahre hat Hans-Werner Huppertz den Aachener Standort der Hochschule für Musik und Tanz geleitet. Bei der jüngsten Wahl im Frühjahr ist er nicht wieder angetreten. Übernommen hat Gabriele Rech, die seit Mai neue geschäftsführende Direktorin ist. Und sie hat prompt angekündigt, den Standort mit flachen Hierarchien führen zu wollen. Nach dem gerade beendeten Sommersemester spricht sie mit Christian Rein über ihre Pläne für die Entwicklung der Hochschule, über ihren Blick auf die Studierenden und die Zusammenarbeit mit dem Theater Aachen.

Frau Rech, gab es schon mal eine Frau in der Leitung der Musikhochschule in Aachen?

Gabriele Rech: Nein, bisher gab es das noch nicht. Am Wuppertaler Standort der Hochschule gibt es seit dem Frühjahr auch eine Frau an der Spitze. Dort ist Florence Millet geschäftsführende Direktorin. Jetzt sind wir also zu zweit. Darüber hinaus werden von den sieben Fachbereichen der Hochschule vier von Frauen geleitet. Damit setzt die Hochschule insgesamt klare Zeichen bezüglich der Repräsentanz von Frauen in Leitungspositionen.

Hat es für Sie eine Bedeutung, dass nun eine Frau den Standort Aachen leitet?

Rech: Ich denke, das wird sich gar nicht so großartig unterscheiden. Höchstens vielleicht in dem Sinn, dass ich flache Hierarchien favorisiere.

Sie haben unmittelbar nach Ihrer Wahl angekündigt, dass die Führung des Standorts sich noch mehr als zuvor auch auf die Schultern Ihrer drei Stellvertreter verteilen soll: Nadja Nevolovitsch (Violine), Skerdjano Keraj (Violine) sowie Raimund Laufen (Korrepetition, Dirigieren).

Rech: Genau. Ich versuche, alle ins Boot zu holen. Das hat mein Vorgänger Hans-Werner Huppertz natürlich auch, aber ich möchte darauf noch mal besonderen Wert legen.

Führt seit Mai den Standort Aachen der Hochschule für Musik und Tanz als geschäftsführende Direktorin: Gabriele Rech. Foto: Andreas Steindl

Was bedeutet das konkret?

Rech: Ich verstehe uns als gemeinsames Direktorium, das paritätisch besetzt ist, in dem wir uns die Aufgaben teilen und gemeinsam Dinge vorantreiben wollen. Das ist eigentlich keine besondere weibliche Sicht auf die Dinge, aber ein anderer Ansatz.

Ist das vielleicht auch eine Frage von Stil?

Rech: Ich finde, es ist eine Frage von Kommunikation. Mir ist es sehr wichtig, im Dialog zu sein. So arbeite ich auch, wenn ich inszeniere. Ich versuche immer, gemeinsam mit allen Beteiligten zu einem Ziel zu kommen, weil ich denke, dass man es im Ergebnis immer merken wird, wenn man etwas gegen den Willen einer Person durchgesetzt hat. Das gilt erst recht in einem kreativen Umfeld. Natürlich setze ich einen Rahmen und lege fest, in welche Richtung die Dinge sich entwickeln sollen. Aber wenn ich es schaffe, die die anderen Beteiligten dabei mitzunehmen, dann ist das für alle viel beglückender.

Wo sehen Sie die Hauptaufgaben für das neue Direktorium?

Rech: Grundsätzlich laufen und liefen die Dinge gut. Wir haben aber festgestellt, dass manche Konzerte nicht ganz so gut besucht sind. Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, das Haus noch stärker zu öffnen. Wir wollen in die Stadt und in das Bewusstsein der Menschen. Wir hatten unter anderem auch ein sehr konstruktives Gespräch mit dem Förderverein, und der hat ebenfalls betont, dass man noch mal darauf aufmerksam machen sollte, dass man in der Hochschule Konzerte kostenfrei besuchen kann. Dafür möchte ich massiv werben, in der Hoffnung, dass das Aachener Publikum das stärker annimmt.

Sie sagen, Sie wollen in die Stadt. Wie wollen Sie das konkret machen?

Rech: Dazu haben wir einige Ideen, aber ich kann dazu noch nichts sagen, weil dazu noch einiges geklärt werden muss. Wir sind aber im Gespräch mit vielen Akteuren, auch mit der Stadt Aachen, und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir bald konkrete Aktivitäten präsentieren können. Zudem planen wir Projekte zur Nachwuchsförderung.

Haben Sie sich im Direktorium die Aufgabenbereiche aufgeteilt?

Rech: Ja. Die Verteilung der Aufgaben richtet sich nach den Schwerpunkten der Direktoriumsmitglieder. Skerdjano Keraj und Nadja Nevolovitsch übernehmen hauptsächlich die Instrumentalisten, während Raimund Laufen und ich uns um die Kooperation mit dem Theater kümmern. Wir informieren uns aber laufend gegenseitig, um vernetzt zu bleiben. Es muss am Ende natürlich eine geben, die den Hut aufhat, also die Verantwortung trägt, und das bin eben ich.

Wie beziehen Sie die Studierenden ein?

Rech: Wir haben als neue Leitung inzwischen Gespräche mit allen Abteilungen geführt, auch mit der Studierendenvertretung. Wir haben ein paar Themen besprochen. Ich würde mir beispielsweise wünschen, dass wir den Innenhof verschönern und auch das Foyer gestalten. Da möchte ich die Studierenden stark einbeziehen. Sie sind etwa aufgefordert, eigene Fotografien beizusteuern, um dem Ganzen einen möglichst persönlichen Charakter zu verleihen. Was den Innenhof anbelangt, kann ich Ihnen schon verraten, dass wir auch das Sommertheater im Jahr 2024 wieder einführen werden.

Zur Person Seit 2010 Professorin für szenischen Unterricht und Projektkoordination Die gebürtige Duisburgerin Gabriele Rech ist Opernregisseurin und lehrt als Professorin für szenischen Unterricht und Projektkoordination seit April 2010 an der HfMT an den Standorten in Köln und Aachen. Rech hat sich mit über 80 Inszenierungen von Musiktheaterproduktionen an zahlreichen großen Bühnen international profiliert. Die studierte Anglistin und Germanistin wurde unter anderem für „Die Passagierin“ 2017 mit dem Theaterpreis Gelsenkirchen ausgezeichnet. Mit dem Stück war sie auch dreifach für die beste Inszenierung in NRW nominiert. Zuletzt inszenierte sie Giacomo Puccinis „Madame Butterfly“ am Musiktheater im Revier. (chr)

Es gibt rund 150 Studierende an der Aachener Musikhochschule. Wie blicken Sie auf die jungen Menschen?

Rech: Ich schätze unsere Studierenden alle sehr. Aus meiner Warte könnten sie manchmal noch ein wenig selbstbewusster und offensiver sein. Man merkt das immer, wenn welche aus den USA dabei sind. Die haben ein ganz anderes Auftreten. Das könnten die anderen ruhig auch an den Tag legen, forscher sein, sich auch vehementer für ihre Belange einsetzen.

Inwieweit spielt die Corona-Pandemie diesbezüglich noch eine Rolle? Gerade künstlerische Berufe und besonders die Theater waren massiv von Lockdowns betroffen. Das muss für die Studierenden schwierig gewesen sein.

Rech: Ich habe das Gefühl, dass die ganze Generation noch immer an den Folgen zu leiden hat. Enthusiasmus und Optimismus sind durch Corona und übrigens auch durch den Krieg in der Ukraine und die sich weiter verschärfende Klimakrise deutlich gedämpft worden. Man spürt, dass die jungen Menschen nicht mehr so leicht durch die Welt und das Leben gehen. Das merke ich auch bei uns an der Hochschule. Das Gefühl von Sicherheit, das es mal gegeben haben mag, ist weg. Und es ist schwer, diese Leichtigkeit, den Optimismus, wiederzuerlangen.

Dabei könnte man auch meinen, dass Krisenzeiten kulturelle Blüten hervorbringen können? Gibt es trotzdem ein Fünkchen Hoffnung für ein Berufsleben als Musiker oder Sänger?

Rech: Mich stimmt positiv, dass sehr viele der Studierenden unterkommen. Wir hinterfragen das immer wieder, was ich wirklich sehr wichtig finde. Und nach allen Erkenntnissen ist die Quote gut. Wir bilden nicht für die Arbeitslosigkeit aus, sondern ein Großteil kommt unter.

Können Sie eine konkrete Zahl oder eine Quote nennen?

Rech: Wir sind gerade dabei, das zu eruieren, weil wir das auch öffentlich machen wollen. Genaue Zahlen habe ich noch keine, aber Beispiele: Bei der Verabschiedung von Generalintendant Michael Schmitz Aufterbeck kamen von den 16 Solistinnen und Solisten auf der Bühne acht von unserer Hochschule, davon vier aus der Klasse von Claudia Kunz-Eisenlohr, also vom Standort Aachen.

Die Hochschule Drei Standorte in Köln, Aachen und Wuppertal Die Hochschule für Musik und Tanz hat drei Standorte: die Hauptniederlassung in Köln, einen Standort in Wuppertal und einen in Aachen. Der Aachener Standort hat vor allem auch aufgrund seiner großen Nähe zu und der engen Zusammenarbeit mit dem hiesigen Theater einen ausgeprägt künstlerischen Schwerpunkt. Hier werden, wie auch in Köln, Sängerinnen und Sänger in allen möglichen Richtungen ausgebildet – klassischer Gesang, Oper, Jazz – und natürlich Instrumentalisten. Wuppertal ist dagegen in erster Linie pädagogisch ausgerichtet. „Es wird von allen Seiten daran gearbeitet, dass die Nebenstandorte in Aachen und Wuppertal wieder gestärkt werden sollen“, sagt Gabriele Rech. Es werde ein stärkeres Augenmerk darauf gelegt, welche Schwerpunkte jeweils ausgebaut werden können. (chr)

Nicht nur der Standort der Musikhochschule, auch das Theater Aachen wird künftig von einer Frau geführt. Nahezu zeitgleich mit Ihnen übernimmt Elena Tzavara die Intendanz.

Rech: Darauf freue ich mich riesig!

Elena Tzavara ist wie Sie eine Opernfrau und hat ebenfalls eine Kölner Vergangenheit, wo sie 2009 bis 2013 die Kinderoper geleitet hat. Kennen Sie sich?

Rech: Wir sind uns damals begegnet und haben uns auch bei unserem Wiedersehen hier in Aachen auf Anhieb sehr gut verstanden. Sie wird im kommenden Studienjahr für ein Vorsingtraining zu uns an die Hochschule kommen. Mich freut aber am meisten, dass sie bei der Mozart-Oper „Der Schauspieldirektor“ die Regie übernehmen wird, unserem gemeinsamen Projekt für das nächste Jahr. Es gibt dem Ganzen natürlich ein tolles Standing, dass die Intendantin das persönlich macht.

Die Kooperation zwischen Hochschule und Theater ist traditionell eng. Das klingt so, als würde sich das jetzt noch mal verstärken?

Rech: Das Vorsingtraining ist für uns eine ganz wichtige Sache, und ich finde es großartig, dass Elena Tzavara sich die Zeit dafür nimmt. So bekommen die jungen Sänger, wenn sie sich etwa mit Ariengestaltung befassen, noch mal einen Blick von außen.

Sie haben im vergangenen Jahr gleich drei Inszenierungen auf die Bühne gebracht: Puccinis „Madame Butterfly“ am Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen, Mozarts „Zauberflöte“ an der Dutch National Opera Academy in Amsterdam und Wagners „Tannhäuser“ am Pfalztheater in Karlsruhe. Arbeiten Sie neben Ihrer Tätigkeit als Hochschuldirektorin auch weiter als Opernregisseurin?