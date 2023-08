Freunder Landstraße nach schwerem Unfall gesperrt : Fußgängerin in Brand von Auto erfasst

Update Aachen Nach einem Verkehrsunfall ist die Freunder Landstraße im Aachener Stadtteil Brand am Dienstagabend immer noch komplett gesperrt.

Der Polizei zufolge ist es am Dienstagabend gegen 17.10 Uhr in Aachen-Brand zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. An einem Fußgängerüberweg der Freunder Landstraße ist eine Frau von einem Auto erfasst worden. Sie erlitt bei dem Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen und wurde in das Uniklinikum Aachen eingeliefert.