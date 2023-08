Lebensgefährlich verletzt : Fußgängerin (29) auf Zebrastreifen in Brand von Auto erfasst

Update Aachen Nach einem Verkehrsunfall war die Freunder Landstraße im Aachener Stadtteil Brand am Dienstagabend komplett gesperrt. Ein 80-jähriger Autofahrer hatte eine 29-jährige Fußgängerin übersehen.

Am Dienstagabend ist es gegen 17.10 Uhr in Aachen-Brand zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach Angaben der Polizei wollte eine 29-jährige Frau an der Freunder Landstraße auf Höhe des großen Supermarkts den Zebrastreifen überqueren. Ein 80-jähriger Autofahrer, der in Richtung Stolberg unterwegs war, übersah die 29-Jährige und erfasste sie mit seinem Auto. Mehrere Zeugen kamen der Frau zu Hilfe. Sie erlitt bei dem Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.