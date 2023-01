Lebensgefährliche Verletzungen : Fußgänger in Aachen von Lkw erfasst

Der 82-jährige Aachener musste an der Unfallstelle reanimiert und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Foto: dpa/Stephan Jansen

Aachen An der Von-Coels-Straße Ecke Freunder Straße in Aachen ist ein Fußgänger bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.

Bei einem Unfall am Montagvormittag hat ein Lkw einen 82-jährigen Aachener an der Van-Coels-Straße Ecke Freunder Straße erfasst. Nach Angaben der Polizei fuhr der 46-jährige Lkw-Fahrer auf der Freunder Straße in Richtung Van-Coels-Straße, als er an einer roten Ampel hinter mehreren Fahrzeugen anhielt. Der Fußgänger sei, nach dem derzeitigen Stand, auf dem Gehweg der Freunder Straße in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen.