Verkehrsunfall : Fußgänger bei Unfall in Aachen schwer verletzt

Fußgänger bei Unfall in Aachen schwer verletzt

Aachen Ein Mann aus Herzogenrath ist Dienstagnachmittag bei dem Versuch, die Straße zu überqueren, von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr kam es an der Kreuzung Berensberger Straße/ Soerser Weg/ Zum Blauen Stein in Aachen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 57-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war der Mann zunächst auf einer Fußgängerinsel auf dem Soerser Weg stehen geblieben.