Abriss des Büchel-Parkhauses : Für schwere Lkw wird jetzt der Weg bereitet

Kühlen Kopf bewahren: Der rund 150 Grad Celsius heiße Asphalt muss schnell verarbeitet werde. Die Baustraße für die schweren Lkw am Büchel ist jetzt fertig. Foto: Andreas Steindl

Aachen Der Abriss des Parkhauses Büchel geht jetzt in die nächste Phase. Für die schweren Lkw, die den Schutt abtransportieren sollen, werden Baustraßen angelegt – mitten durch die Aachener City.

Gut 30 Tonnen wiegt so ein Ungetüm vollbeladen. Und es werden doch zahlreiche sein, die sich in den kommenden Wochen rund um das Parkhaus Büchel bewegen werden. Der Weg muss an einigen Stellen im wahren Wortsinn bereitet werden für die Lkw, die das ehemalige Parkhaus in Form von Schutt aus Aachen heraustransportieren sollen.

Zum Beispiel in der kurzen Fußgängerzone Büchel zwischen Mefferdatisstraße und Peterstraße. Hier werden die Schwerlaster vom Parkhaus kommend über die Peterstraße abfahren. Oder in der Ursulinerstraße, über die die Zufahrt zur Buchkremerstraße und zum Büchel erfolgt.

Das Pflaster am Büchel ist besonders empfindlich. Weil dieser Bereich – anders als an der Ursulinerstraße – nicht für die ständige Nutzung durch Fahrzeuge konzipiert ist. Daher muss eine eigene provisorische Baustraße her, die am Dienstag fertiggestellt wurde. Nur so kann man das lediglich in Sand gelegte Kleinpflaster und den Untergrund vor größeren Schäden bewahren.

Neue Probleme am alten Gemäuer: Nachdem der Beton des Parkhauses abgebrochen war, stellten die Experten Schäden an der Außenwand der denkmalgeschützten Häuser Ecke Büchel/Nikolausstraße fest. An dieser Stelle ruhen die Abrissarbeiten. Zunächst müssen laut Christoph Vogt, Geschäftsführer der städtischen Entwicklungsgesellschaft (Sega), Statiker und Vermessungstechniker prüfen, wie es weitergehen kann. Foto: Andreas Steindl

Welche fahrtechnischen Fertigkeiten die Lkw-Piloten haben müssen, davon konnten sich Augenzeugen bereits gestern ein Bild machen, als der Asphalt angeliefert wurde. Einem Kurs durchs Nadelöhr kommt die Strecke gleich. Vor allem, weil jetzt noch Fahrzeuge am Fahrbahnrand stehen. Das wird in naher Zukunft nicht mehr erlaubt sein. Am Büchel werden Parkverbotszonen eingerichtet, um den schweren Transportern den Weg leichter zu machen. Aber: Während der gesamten Zeit bleibt der Büchel für Anlieger anfahrbar, es wird Behinderungen, aber keine Sperrungen geben.

Am Dienstag war erst einmal Schnelligkeit angesagt. Rund 150 Grad Celsius ist der Asphalt heiß, wenn er aus dem Lkw in den „Fertiger“ gekippt wird. Letzterer legt dann die rund acht Zentimeter dicke Asphaltdecke auf den Büchel, die Straßenbauexperten sorgen dann mit Harke, Schaufel und Planierraupe für eine geglättete Angelegenheit. Alles geht im wahren Wortsinn Hand in Hand, innerhalb kurzer Zeit ist die Baustraße fertig.

Parallel gehen die Abbrucharbeiten in kleinen Schritten am Büchel weiter. Wie berichtet, hat es in dem links von der Straße aus gesehenen Teil einen partiellen Stopp der Arbeiten gegeben. Der Grund liegt quasi im ausgehenden 19. Jahrhundert. Aus der Zeit stammen die beiden Häuser an der Ecke Büchel/Nikolausstraße. Und beim Brechen des Stahlbetons am Parkhaus ist festgestellt worden, dass es an den alten Gemäuern statische Probleme gibt. Beim Red House, so Christoph Vogt, Geschäftsführer der am Büchel federführenden Stadtentwicklungsgesellschaft (Sega), dürften die Sicherungsarbeiten kein größeres Problem darstellen.