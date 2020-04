Kostenpflichtiger Inhalt: MoTrip bei „Sing meinen Song“ : Der Rapper aus Aachen auf Augenhöhe mit den großen Stars

Beim September Special 2019 wurde MoTrip auf der Aachener Bühne bejubelt. Jetzt nimmt er an der Vox-Fernsehsendung „Sing meinen Song“ unter anderem mit Michael Patrick Kelly und Max Giesinger teil. Foto: Andreas Steindl

Aachen Elf Tage war der Aachener Rapper MoTrip unter anderem mit Michael Patrick Kelly und Max Giesinger für die Aufzeichnung der Vox-Fernsehshow „Sing meinen Song“ in Südafrika. Am 5. Mai wird die Staffel ausgestrahlt. Für den Aachener war diese Erfahrung teils so emotional, dass zwischendurch sogar die Aufzeichnung unterbrochen werden musste.