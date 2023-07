Hilfe am Wegesrand für Radfahrer : Für die kleine Reparatur und den passenden Reifendruck

Chris Inger nutzt die Radservicestation auf der Vennbahntrasse in Brand gerne, um den Reifendruck an seinem Fahrrad zu checken. Foto: MHA/Bernd Büttgens

Aachen An der Vennbahntrasse und andernorts in Aachen stehen die schlanken Servicestationen mit einer guten Werkzeugausstattung. Und sie werden genutzt.

Zum Beispiel Chris Inger. Der RWTH-Student nutzt die Radservicestation auf der Vennbahntrasse an der Kreuzung Münsterstraße immer wieder gerne, sagt er. Gerade hat er sein Rad in die Halterung gehängt und mit der Luftpumpe für den nötigen Druck im Hinterrad gesorgt. Jetzt geht die Fahrt mit einem freundlichen Gruß weiter.

Manchem Nutzer der Trasse mögen die schlanken weißen Säulen noch gar nicht aufgefallen sein, in denen hochwertiges Werkzeug an diebstahlgesicherten Seilen hängt. Mit diesem Equipement können kleinere Pannen an Fahrrädern, Skateboards, Kinderwagen und Rollatoren behoben werden. Selbst ist die Frau, selbst ist der Mann, rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.

„Das sind sehr gut angenommene Servicestationen“, sagt der städtische Pressesprecher Harald Beckers und listet gleich elf Servicestationen in Aachen auf, wovon diese hier im öffentlichen Raum stehen: Aral-Tankstelle Brand, Trierer Straße 703; Bezirksamt Eilendorf, Heinrich-Thomas-Platz 1; Bezirksamt Haaren, Germanusstraße 32-34; Brand, Marktplatz 4; Brand, Münsterstraße 355, am Vennbahnweg sowie Kornelimünster im Umfeld der „Bahnhofsvision".

Mehr als 500 Radservice-Stationen, die die unentgeltliche Reparatur von Fahrrädern und anderen Fortbewegungsmitteln ermöglichen, gibt es schon in Deutschland und Österreich. Drei davon stehen nun in Alsdorf.

Es gibt weitere Stationen, die auf Schulgeländen stehen und entweder bei Wettbewerben gewonnen oder im Rahmen von Mobilitätsprojekten geschenkt wurden. Teilweise werden die Stationen im öffentlichen Raum in den Abend- und Nachtstunden verschlossen. So ist das beispielsweise bei der Anlage an der Tankstelle in Brand.