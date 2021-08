Nachruf : Für die AKV-Ritter war Dietmar Werner die erste Anlaufstelle

Aachen Der Aachener Karenvalsverein trauert um seinen Geschäftsführer. Dietmar Werner ist nach langer Krankheit im Alter 58 Jahren gestorben.

Keine Ordensverleihung wider den tierischen Ernst ohne Dietmar Werner. Dieser Satz, der auch für jede Prinzenproklamation galt, hatte mehr als drei Jahrzehnte lang Bestand. Im Alter von 23 Jahren trat der waschechte Öcher 1986 dem Aachener Karnevalsverein (AKV) bei. Dass er als Eintrittsdatum den 11.11. wählte, ist sicher kein Zufall. Seitdem verging kein Jahr ohne zupackende Vereinsarbeit. Dem Elferrat des AKV gehörte er 13 Jahre lang an. Der ehemalige AKV-Präsident Horst Wollgarten beorderte ihn schließlich in die Geschäftsführung des AKV, die er ab 2008 gemeinsam mit Co-Geschäftsführer Patrick Hoesch und seit 2010 bis zuletzt in alleiniger Funktion innehatte.