Aachener Bäche : Eine neue Rinne für den Paubachkanal

Wo Paubachwasser wieder plätschern soll: An der Klappergasse schwebt Stadtplanern ein neuer Platz mit einem offenen Gerinne vor. (Visualisierung: Berg & Partner/Archigraphus). Foto: grafik

Aachen Gewässer in Aachen? Zumindest überirdisch gilt in weiten Teilen: Fehlanzeige! Eine Machbarkeitsstudie hat nun ergeben, dass zumindest an der Ecke Jakobstraße und Klappergasse ein „Wasserort“ mit verhältnismäßig wenig Aufwand geschaffen werden könnte.