Reaktionen aus Aachen : Für Besuche in Altenheimen und Krankenhäusern reicht jetzt der Selbsttest

Wer einen Besuch im Krankenhaus oder Altenheim macht, soll sich künftig vorher zu Hause testen. Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

Aachen Einen Tag vor Heiligabend wird die Coronaschutzverordnung in Nordrhein-Westfalen reformiert. Das ändert sich für Angehörige von Menschen in Kliniken und Pflegeeinrichtungen.

Für Ingrid B. aus Aachen fallen die Besuche im Altenheim ab sofort deutlich stressfreier aus. Vor anderthalb Jahren ist ihre Mutter in ein Seniorenzentrum gezogen, und vor jedem Besuch bei der 88-Jährigen musste Ingrid B. bisher ins Testzentrum, damit sie vor Ort einen negativen Corona-Schnelltest vorweisen konnte. Doch damit ist es jetzt vorbei.

Am 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend, tritt in Nordrhein-Westfalen eine aktualisierte Coronaschutzverordnung in Kraft. Wichtigste Neuerung: Wer als Besucher ins Krankenhaus oder ins Altenheim geht, muss ab sofort keinen negativen Coronavirus-Schnelltest einer offiziellen Teststelle mehr vorlegen. „Ich bin mehrmals in der Woche bei meiner Mutter im Heim“, erzählt Ingrid B., „da war die Testerei schon lästig. Besonders an den Wochenenden, wenn die Testzentren nicht so lange geöffnet waren.“

Ganz ohne Test soll ein Abstecher ins Krankenhaus oder Altenheim aber auch künftig nicht möglich sein. Besucher sind gehalten, kurz vorher zu Hause einen Selbsttest vorzunehmen. „Die Durchführung ist auf Verlangen gegenüber den für die Einrichtungen verantwortlichen Personen oder ihren Beauftragten zu versichern“, heißt es in schönstem Bürokratendeutsch in der neuen Coronaschutzverordnung. „Eine mündliche Versicherung ist ausreichend.“ Wer angibt, dass sein Test zu Hause negativ war, darf also rein.

„Bei begründeten Zweifeln oder Personen mit Symptomen“ kann die Einrichtung aber verlangen, dass der Besucher vor Ort unter Aufsicht einen Corona-Selbsttest vornimmt. Und: „Sofern eine Einrichtung zum Zeitpunkt des Besuchs eine Testmöglichkeit anbietet, kann sie die Besucherinnen und Besucher verpflichten, einen solchen Test vor Ort durchzuführen.“

Ingrid B. findet die geforderten Selbsttests durchaus in Ordnung. „Ungetestet gehe ich auch in Zukunft nicht zu meiner Mutter“, sagt sie. „Ich hätte viel zu viel Angst, dass ich da was einschleppe.“ Die Aachenerin hofft nun sehr, dass auch andere Besucher so verantwortungsvoll mit den neuen Regeln umgehen.

Diese Hoffnung hat auch Michael Ziemons, Gesundheitsdezernent der Städteregion Aachen. „Wer mit Appellen an die Vernunft zu erreichen ist, der testet sich jetzt zu Hause vor dem Besuch in Krankenhaus oder Altenheim“, sagt Ziemons. „Wir haben die Coronavirus-Pandemie jetzt schon so lange auf dem Buckel, dass doch alle wissen müssten, wie damit umzugehen ist.“

„Nur noch Selbsttests“: Die Uniklinik Aachen hat die neue Corona-Regelung am Donnerstag bereits auf ihrer Homepage. Eine „mündliche Versicherung über den negativen Selbsttest“ sei ausreichend, heißt es. Bisher wurden laut Schätzung des Sicherheitsdienstes im Schnitt täglich 400 Menschen am Eingang kontrolliert, die als Besucher in das Großkrankenhaus wollten. Weitere Sonderregelungen für den Zutritt zum UKA blieben bis auf weiteres bestehen, erklärt eine Sprecherin.

Am Aachener Luisenhospital ist man am Donnerstagmittag mit Hochdruck dabei, sich auf die neuen Regelungen vorzubereiten und entsprechende Informationen zur Verfügung zu stellen. „Im gesamten Haus ist das Tragen einer FFP2-Maske weiterhin verpflichtend“, betont Sprecherin Petra Pauli. „Besucher müssen eine Maske tragen und benötigen einen negativen Schnelltest.“ Man appelliere an Besucher, die covidtypische Symptome haben, auf einen Besuch zu verzichten. Der Zugang könne in diesem Fall auch verwehrt werden, heißt es.

Info Gesundheitsdezernent erinnert an die Maskenpflicht Gesundheitsdezernent Michael Ziemons setzt nicht nur auf Selbsttests, sondern auch auf die Wirksamkeit von Masken. Denn die sind weiter Pflicht für Besucher in stationären Einrichtungen. „Ich appelliere dringend an die Bürgerinnen und Bürger, Masken zu tragen und das auch in den Zimmern zu tun. So können sie ihre Liebsten schützen.“ Kranke und Alte seien schließlich besonders gefährdet, ruft Ziemons in Erinnerung. Und nicht nur das Coronavirus sei aktuell eine Gefahr. „Auch eine Grippe kann tödlich sein“, so Ziemons. „Und wer dafür sorgt, dass keine Infekte in Krankenhäusern und Senioreneinrichtungen um sich greifen, der entlastet auch das Personal, das ohnehin am Limit arbeitet.“

Bei stationären und Notfallpatienten werde weiterhin am Aufnahmetag ein Schnelltest gemacht, sagt Pauli, bei einem positiven Ergebnis dann ein PCR-Test. Bei ambulanten Operationen oder Eingriffen wie Punktionen oder Endoskopie wird dagegen nicht mehr durch das Luisenhospital getestet. Das gilt auch für Angehörige, die einen Patienten abholen. Das Prästationäre Abstrich-Zentrum im Luisenhospital ist laut Pauli ab Weihnachten geschlossen. Geöffnet bleibt das Testzentrum eines privaten Betreibers in der Eingangshalle. Dort kann sich jeder freiwillig testen lassen.

Für die Aachener Caritasdienste gGmbH (ACD), die in Aachen und Alsdorf vier Senioreneinrichtungen betreibt, kommt die Lockerung der Teststrategie in den Pflegeeinrichtungen nicht unerwartet. „Wir hätten es aber begrüßt, wenn die Änderung nicht erneut so kurz vor einem Feiertag gewesen wäre“, sagt ACD-Geschäftsführer Ralf Kaup. „Aber das kennen wir bereits aus der Vergangenheit, dass Regeln ger­ne – auch sehr kurzfristig – vor Feiertagen gelockert werden.“