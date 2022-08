Urban Village expandiert : Fünfter Riegel kommt, Karlshof in Aachen gekauft

Aachen Die Stadtmarken Business GmbH expandiert mit ihrem erfolgreichen „Urban Village“-Konzept auf Zehntausenden Quadratmetern. Dazu haben die Immobilienentwickler – unter anderem – fast den kompletten Karlshof gekauft.

Zwei Jahre nach der Übernahme des 19.000 Quadratmeter großen Technolgiezentrums am Europaplatz in Aachen geht die Erfolgsstory des „Urban Village“ weiter. Die Eigentümerin der Immobilie, die Stadtmarken Business GmbH, hat für viele Millionen Euro weitere Immobilien aufgekauft, die sie dann auf Zehntausenden Quadratmetern in hochmoderne Büro- und Laborlandschaften verwandelt.

Diese attraktiven Arbeitswelten in modernem Design und kreativer Innenausstattung erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. „Die Nachfrage steigt immens: Ob eine junge Firma lediglich einen Briefkasten mieten möchte oder 5000 Quadratmeter modernste Büroflächen benötigt. Wir haben alle Varianten und Dienstleistungen in unserem Angebot“, sagt Geschäftsführerin Julia Hesse.

Gerade hat das Unternehmen in Aachen fast den kompletten Karlshof in unmittelbarer Nähe des Aachener Markts gekauft. Dieser ist unter anderem – noch – Sitz der Krankenkasse AOK. Allein dieses Objekt, Baujahr 1968, misst 13.000 Quadratmeter. Weitere neue Stadtmarken-Objekte sind an der Jülicher Straße und an der Habsburger Allee in Aachen sowie in Düren beheimatet.