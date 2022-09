Digital Pioneers Aachen : Fünf Unternehmen zeigen als Preisträger den Weg in die Zukunft

Aachen Im Rahmen des Digital-Summit in Aachen fand die Preisverleihung „Digital-Pioneer 2022“ statt. In diesem Jahr freuen sich die Firmen Cynteract, Eldertech, FEF, grievy und Inzipio über den Preis.

„Auch im vierten Jahr der Auszeichnung ist die Qualität der Bewerbungen wieder ausgesprochen hoch“, sagte Agit-Geschäftsführer Sven Pennings, Sprecher der Fokusgruppe Region Aachen, bei der Verleihung des „Digital-Pioneer“-Preises im Rahmen des Digital-Summits in Aachen. „Besonders freut es uns, dass die Bandbreite der Bewerbungen so groß ist: Neben dem klassischen Mittelständler, der sein Geschäftsmodell in die digitale Welt überführt hat, hatten wir in diesem Jahr auch viele Bewerbungen, die eine soziale Ausrichtung vorzuweisen hatten.“