Das Aachen-Quiz (5) : Fünf neue Fragen und auch die, wie ein Aachener Schandfleck aufgewertet wird?

Aus Pfui wird Hui: Das Tunnelauge in der ehemaligen Unterführung neben dem Bushof an der Kurhausstraße gilt als größter Mülleimer der Stadt – noch. Foto: Andreas Steindl

Interaktiv Aachen So viele Informationen, so viele Fakten, so viel spezifisches Aachen-Wissen. Wer in den zurückliegenden Tagen genau gelesen hat, sollte mit den fünf Fragen locker klarkommen. Viel Spaß!

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

So geht es uns allen: Man liest (oder in unserem Fall, man schreibt) so viele Aachen-Neuigkeiten und ist von daher bestens ausgerüstet für einen fachkundigen Austausch unter Freunden, in der Familie, am Arbeitsplatz. Hast Du gelesen, dass...

Wir greifen dieses spezifische aktuelle Wissen nun auf und bieten immer aufs Neue ein Quiz an, eine Fingerübung für fachkundige Aachenerinnen und Aachener, heute die Folge 5.

Das soll Ihnen und uns in erster Linie Spaß machen und lokalspezifisches Know-how auf eine unterhaltsame Art multiplizieren. Denn hinter jedem Quizthema steht auch immer eine ausführliche Berichterstattung.

Es geht um Typen und Themen, es geht um Menschen und ihre Meinungen, es geht auch um die unterhaltsamen Aspekte, die eine Stadt wie Aachen fraglos zu bieten hat.

Wer nichts verpassen möchte, was Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten zum Thema Aachen im Angebot haben, der oder dem sei der Newsletter ans Herz gelegt. Viel Spaß bei unserem Quiz!

(hei)