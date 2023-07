Antworten, Ausweichstrecken und Alternativen : Diese fünf Fakten zur A544-Teilsperrung muss jeder Pendler wissen

Nadelöhr: Die Haarbachtalbrücke wird im kommenden Jahr abgerissen. Foto: Manfred Kistermann

Aachen Am Montag ist es so weit – die A544 wird vom Europaplatz bis zur Auffahrt Verlautenheide am Aachener Kreuz gesperrt. Zumindest vorerst. Was bedeutet das genau? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

1. Was passiert eigentlich an der A544 ab Montag?

In der Nacht von Sonntag auf Montag wird um 1 Uhr die Richtungsfahrbahn der A544 vom Europaplatz aus bis zur Auffahrt Verlautenheide am Aachener Kreuz für den Verkehr komplett gesperrt. Grund ist die 67 Jahre alte Haarbachtalbrücke. Diese weist mittlerweile hunderte Risse auf, die im Laufe der vergangenen Kontrollen „exponentiell“ mehr geworden seien, sagt die zuständige Autobahn GmbH.

Nach jeder Kontrolle sind mehrere Szenarien möglich – von Teilsperrungen hin bis zur vorzeitigen Vollsperrung. Spätestens am 15. Januar 2024 wird die A544 gänzlich auf dem Abschnitt gesperrt, dann beginnt der Abriss der Brücke. 22 Monate später soll die neue Brücke stehen und zumindest eine Fahrspur je Richtung verfügbar sein. Bis zur endgültigen Fertigstellung soll es insgesamt 43 Monate dauern.

Nach der bisher letzten Kontrolle haben die Gutachter nun die Teilsperrung der A544 in Richtung Köln für Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen Gewicht empfohlen. Diese wird jetzt umgesetzt. Der Verkehr in Richtung Aachen kann weiter fließen über die rund 160 Meter lange, 20 Meter hohe und 22 Meter breite Talbrücke.

A544 ab dem 24. Juli (1.00 Uhr) stadtauswärts nicht mehr befahrbar – Auffahrten gesperrt. Quelle: Autobahn GmbH

2. Wo und wie kann ich ausweichen?

Vorgesehen sind aus Aachen heraus drei Ausweichrouten: Über die Trierer Straße zur Auffahrt Aachen-Brand der A44, durch Haaren und Verlautenheide zur Auffahrt Verlautenheide A544 und über die Krefelder Straße zur Auffahrt Aachen-Zentrum der A4. Jedoch ist klar: Rund 50.000 Autos passieren die A544 täglich außerhalb der Ferienzeiten. Im Feierabendverkehr wird auf diesen Routen mit größeren Staus zu rechnen sein.

Die wichtigsten Ausweichstrecken Richtung Autobahnkreuz Aachen während der A544-Sperrung Startpunkte sind jeweils Aachen Europaplatz, oder die Auffahrt Aachen Rothe Erde Quelle: Eigene Recherche

Zwei wichtige innerstädtische Ausweichstrecken sind jedoch Baustellen. Nämlich der Madrider Ring, wo Straßen.NRW die Fahrbahnen erneuert, und die Roermonder Straße, wo die Stawag-Tochter Regionetz neue Kanäle in den Boden bringt. Beide Baustellen werden, so viel steht fest, nicht gestoppt. Autobahnsperrung hin oder her. Das gilt auch für die noch laufenden Sanierungsarbeiten auf der Autobahn 4.

3. Welche Tipps helfen, um dem Stau zu entkommen?

Empfehlenswert wäre – wenn möglich – außerhalb der Kernzeiten zu arbeiten oder mit dem Arbeitgeber das Arbeiten aus dem Homeoffice zu vereinbaren.

Möglich ist auch der Umstieg auf den ÖPNV. Da gibt es gute Nachrichten: Die dreiwöchige Baustelle auf der Strecke zwischen Aachen und Düren ist nun aufgehoben. Dank 49-Euro-Ticket, das von einigen Arbeitgebern auch bezuschusst wird, ist der Umstieg billig wie nie. Besonders für Pendler aus dem Nordkreis und Eschweiler/Stolberg ist der Anschluss per Bus und Bahn gut möglich.

Allerdings wirkt sich die Teilsperrung auch auf den Busverkehr aus. Etwa auf der Linie 52 (Aachen-Eschweiler): Die Umleitungsstrecke führt über Haaren. Ab der Haltestelle Prager Ring an der Jülicher Straße geht es über die Hauptstraße zum Kaninsberg und dann über die Autobahnauffahrt Verlautenheide/Würselen. Auch die SB20/220 Richtung Jülich muss entsprechend die Strecke anpassen.

Abweichungen bei anderen Linien sind derzeit noch nicht vorgesehen. Die Aseag sagte jedoch, die Situation im Blick zu behalten. Auch in Bezug auf die Vollsperrung ab Januar laufen derzeit die Planungen. Denkbar sind etwa zusätzliche Busspuren und angepasste Fahrpläne.

Und wenn man die A544 zur großen Fahrradstrecke umfunktioniert? Auch diese Idee wurde vorgetragen, aber sogleich von der Autobahn GmbH verworfen. Zu groß wäre der Aufwand, um für die nötige Verkehrssicherheit zu sorgen.

„Damit haben wir uns gedanklich nicht beschäftigt“, so Regionaldirektor Thomas Ganz. „Der Aufwand ist für diese kurze Zeitspanne viel zu hoch“, sagt Ganz, der ergänzt: „Das Radwegenetz in Aachen ist ja auch so gut ausgebaut.“ Pendler aus dem Nordkreis haben es am besten, diese können über den gut ausgeschilderten und ausgebauten Radweg Aachen-Jülich in die Kaiserstadt fahren. Pendler aus Eschweiler und Stolberg können etwa über Atsch und Eilendorf nach Aachen und zurück fahren.

4. Wie fallen die Reaktionen aus?

Aus Wirtschaft und Handel ist seit Monaten massive Kritik an der Autobahn GmbH zu hören. Dabei geht es vor allem um die Art der Kommunikation und das späte Handeln, aufgrund dessen etwa keine Ersatzbrücke zeitlich mehr zu realisieren war.

„Das ist für die Aachener Bevölkerung eine Katastrophe und der Beginn eines vermeidbaren Verkehrschaos mit gigantischen und unübersehbaren Auswirkungen“: So reagiert Holger Ortwig, Prokurist der Aachener Spedition Hammer und Mitinitiator des wirtschaftsnahen „Club 544“ auf die Teilsperrung. Auch von der IHK gibt es deutliche Kritik an der Autobahn GmbH, die sich für Alternativplanungen und Ideen unzugänglich zeige.

Die Vorbereitungen auf die Vollsperrung – die auch durchaus vorzeitig denkbar ist – laufen auch in den Kommunen und bei Straßen.NRW auf Hochtouren. In Aachen müssen etwa noch zahlreiche Beschilderungen zu den Ausweichrouten aufgestellt werden.

Da die Spur Richtung Köln ab Montag nicht mehr befahren werden darf, hat die Maßnahme zudem Auswirkungen für das Stadtgebiet Würselen und Pendler Richtung Würselen in den nachmittäglichen Verkehrsspitzen. Und zwar auf der L136 (von Haaren kommend durch Broichweiden) und auf der B57 (die Umleitung führt über die Anschlussstelle der A4 Aachen-Zentrum). Zeitnah soll die Ampel am Kaninsberg eine neue Schaltung erhalten. Auch das Vorziehen des bereits beschlossenen Lkw-Durchfahrtsverbots für Broichweiden ist denkbar. Eigentlich sollte dieses erst im Januar 2024 in Kraft treten.

5. Wann ist der Spuk vorbei?

Es gibt jedoch auch gute Nachrichten. Denn schon in Kürze könnte die Sperrung zumindest für Fahrzeuge, die weniger als 7,5 Tonnen wiegen – insbesondere also Autos – wieder aufgehoben werden. Verantwortliche der Autobahn GmbH haben damit am Freitag einen entsprechenden Bericht unserer Zeitung von Mittwoch bestätigt. Dafür muss ein Konzept erarbeitet werden, um den Schwerlastverkehr am Auffahren auf die A544 am Europaplatz und in Rothe Erde zu hindern. Das gestaltet sich schwieriger als etwa an der Rheinbrücke auf der A1, trotzdem zeigt sich die Autobahn GmbH optimistisch, es zeitnah umsetzen zu können.

Doch klar ist: Mit jeder Überprüfung sind zusätzliche Maßnahmen bis hin zur Vollsperrung denkbar. Spätestens am 15. Januar 2024 ist dann der Tag der Wahrheit.

Wie gehen Sie mit der Sperrung um? Wir freuen uns auf Ihre Meinung!

(cheb)