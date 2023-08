„Innenstadtmobilität für morgen“ : Führen weniger Autos in Aachen zu mehr Aufenthaltsqualität?

Pro und Kontra zum Konzept Innenstadtmobilität : Das ist zumutbar! Das ist irrsinnig! Die Verwaltung will in Aachen für mehr Gleichberechtigung aller Mobilitätsformen sorgen. Einschränkungen gibt es vor allem für den Autoverkehr. Das Konzept „Innenstadtmobilität für morgen“ polarisiert – auch in unserer Redaktion. Ein Pro und Kontra zur These: „Das Konzept der Verwaltung ist vernünftig.“