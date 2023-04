Aachen, Düren, Heinsberg : Frist zum Kauf des D-Tickets für Mai im AVV einmalig verlängert

Aachen, Düren, Heinsberg Im Umgang mit dem Deutschlandticket ist ein wichtiges Detail wenigen bekannt: Es kann eigentlich nur bis zum 10. des Vormonats gekauft werden. Zum Start zeigen sich die Unternehmen in der Region flexibel.

Die Verkehrsunternehmen in Aachen , Düren und Heinsberg zeigen sich nach dem Ende der Frist zum Abschluss eines Deutschlandticket-Abos flexibel, um eine Nutzung im Mai noch möglich zu machen. Aseag , Dürener Kreisbahn und West Verkehr haben die Antragsfrist einmalig bis zum 21. April am Ende dieser Woche verlängert. Diese Frist gilt auch für bestehende Abos, die in das meist günstigere 49-Euro-Ticket umgewandelt werden sollen.

In der Städteregion Aachen kann die Fristverlängerung allerdings nur auf Tickets angewendet werden, die online etwa über die Naveo-App des übergeordneten Aachener Verkehrsverbunds (AVV) bestellt werden. Die Aseag wies am Montag ausdrücklich darauf hin, dass auf Papier oder per PDF bestellte Deutschlandtickets erst ab Juni genutzt werden könnten. Dürener Kreisbahn und Westverkehr wollen demgegenüber auch bei Anträgen per Papier oder PDF, die bis zum 21. April eingehen, eine rechtzeitige Zustellung zum Mai möglich machen.