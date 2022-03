Party statt Pandemie : Friedliches Treiben am Tresen und auf der Tanzfläche

Ansturm auf die Tanzflächen: Vor Kneipen und Diskotheken, wie hier am Nox in der Blondelstraße, drängten sich die Feierwütigen in langen Schlangen, um die „neue Freiheit“ in Sachen Patytreiben einzuläuten. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Aachen Spot an unter Diskokugeln und Kneipentresen in der City: Mit der nächsten Lockerungsstufe in Sachen Corona drängte sich am Wochenende das Partyvolk wieder in den einschlägigen Tanzclubs und Kneipen.