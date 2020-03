Kostenpflichtiger Inhalt: Anna Moors schlägt anderen Weg ein : „Fridays for Future“ und die Dissidentin

Von „Fridays for Future“ zur SPD gewechselt: Anna Moors. Foto: Anna Moors

Aachen/Herzogenrath Als sich vor rund einem Jahr auch in Aachen „Fridays for Future“ gründete, war Anna Moors ganz vorne mit dabei. In einem Interview unserer Zeitung sprach die damals 17-Jährige über die Gründe, warum sie zur Klimaaktivistin geworden war. Moors gab der Bewegung in Aachen ein Gesicht. Knapp zwölf Monate später klingt die junge Frau jedoch deutlich anders.