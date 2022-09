Globaler Streiktag : Fridays for Future meldet sich zum Klimastreik zurück

Beim letzten globalen Streiktag von Fridays for Future im März sind in Aachen rund 2000 Menschen auf die Straße gegangen. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Es geht wieder auf die Straße: Am 23. September steht der nächste globale Klimastreik von Fridays for Future an. Auch in Aachen sind Aktionen geplant.

Anlässlich des nächsten globalen Klimastreiks meldet sich Fridays for Future auch in Aachen zurück. Am Freitag, 23. September, wollen die Aktivisten für mehr Klimagerechtigkeit demonstrieren.

Das Thema ist aktueller denn je. Während in Europa der CO 2 -Ausstoß das Niveau von vor Corona erreicht habe, will die Bewegung nach eigenen Angaben „die Politik aus dem Sommerschlaf wecken“.

„Große Energiekonzerne wie RWE verdienen weitere Milliarden an der Energiekrise, während wir die Kosten tragen. Die Maßnahmen, die die Regierung trifft, wie den Tankrabatt, verlängerte Laufzeit von Kohle, Ende des Neun-Euro-Tickets oder die Gasumlage, nutzen nur großen Konzernen. Diese Politik ist sozial ungerecht und verfehlt notwendige Schritte gegen die Klimakrise“, wird ein Sprecher der Aachener Ortsgruppe in einer Pressemitteilung zitiert. Die Bewegung fordert deshalb unter dem Motto „#PeopleNotProfit (Menschen statt Profit) einen Systemwandel.

Den Anhängern von Fridays for Future geht es dabei nicht nur um die Auswirkungen der Energieversorgung im eigenen Land. Sie sehen ihren „Kampf für Klimagerechtigkeit“ auch als „Kampf für Menschen, die am stärksten von den Folgen des Klimawandels betroffen sind“.

Zu ihren Forderungen gehören somit auch Reparationszahlungen von „Staaten, die vom Kolonialismus und neokolonialer Ausbeutung proftieren“, an vom Klimawandel besonders betroffene Menschen.

Um all dies soll es am 23. September gehen. Treffpunkt ist um 10 Uhr vor dem Aachener Rathaus. Dem Demonstrationszug durch die Innenstadt soll ein buntes Rahmenprogramm folgen.

(red)