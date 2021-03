Kostenpflichtiger Inhalt: Fridays for Future in Aachen : Auf dem Fahrrad zum 1,5-Grad-Ziel

Laut Polizeiangaben kamen 3500 Teilnehmer zusammen. Foto: Ralf Roeger

Aachen Zum globalen Klimastreik von Fridays for Future kamen am Freitag auch in Aachen zahlreiche Teilnehmener zusammen. Auf zwei Rädern zogen die Demonstranten durch die Stadt um sich für klimapolitische Maßnahmen einzusetzen.