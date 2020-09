Kostenpflichtiger Inhalt: Klima-Wahl-Camp vor dem Rathaus : „Fridays for Future“ baut jetzt die Zelte auf

Keine größere Demonstration wie in der Vergangenheit, dafür ein kleineres „Klima-Wahl-Camp“: Die Aachener Ortsgruppe von „Fridays for Future“ will ab Donnerstagabend vor dem Rathaus demonstrieren – 72 Stunden lang. (Archivbild) Foto: ZVA/Harald Krömer

Aachen Campen fürs Klima? Neu ist dieser Gedanke nicht. In der Vergangenheit haben Umweltaktivisten immer wieder Zelte aufgeschlagen, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Jetzt ist erstmals auch „Fridays for Future Aachen“ in Aachen an der Reihe – und zwar direkt vor dem Rathaus.