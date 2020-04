Kostenpflichtiger Inhalt: Internationaler Streiktag von „Fridays for Future“ : Dieses Mal sollen sich Schilder statt Menschen versammeln

Ein Schildermeer auf dem Boden statt über den Köpfen: Wegen der Corona-Pandemie musste „Fridays for Future Aachen“ für den globalen Streiktag am 24. April umplanen. Statt einer klassischen Demonstration wird es eine Schilderaktion am Elisenbrunnen geben. (Archivbild). Foto: ZVA/Harald Krömer

Aachen Versammlungen sind in Zeiten von Corona tabu. „Fridays for Future Aachen“ will trotzdem für mehr Klimaschutz demonstrieren. Für den globalen Streiktag am 24. April hat sich die Ortsgruppe deshalb eine besondere Form des Protests überlegt.