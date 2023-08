Unfall mit schwerverletzter Fußgängerin : Ist der Fußgängerüberweg Freunder Landstraße ein Unfallschwerpunkt?

Nach einem Unfall an dem Fußgängerüberweg war die Freunder Landstraße in Aachen-Brand am späten Dienstagnachmittag ungefähr vier Stunden lang gesperrt. Foto: MHA/Lars Brepols

Aachen Nach einem Unfall an der Freunder Landstraße, bei dem eine 29-Jährige schwer verletzt wurde, könnte die Diskussion in Aachen-Brand über eine Tempo-30-Zone wiederbelebt werden. Die Unfallzahlen belegen die gefühlte Gefahr hingegen nicht.

Unfallschwerpunkt Freunder Landstraße? Eine Kollision zwischen Pkw und Fußgängerin am Dienstagnachmittag, bei der eine 29-jährige Frau schwer verletzt wurde, wird die Diskussion über Tempo 30 am Fußgängerüberweg Freunder Landstraße, in der Nähe der Kindertagesstätte Regenbogen, wieder aufleben lassen.

Das ist bislang bekannt: Bei einem Verkehrsunfall auf der Freunder Landstraße ist am Dienstagnachmittag (15. August) eine 29-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte die Frau gegen 17.10 Uhr den Zebrastreifen in Höhe des Supermarktes überqueren, als sie vom Pkw eines 80-jährigen Fahrers, der in Richtung Stolberg unterwegs war, erfasst wurde. Die 29-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Mehrere Zeugen kamen der Frau zu Hilfe. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr, wie es in einer ersten Meldung am Dienstagabend irrtümlicherweise geheißen hat, bestehe laut Polizeisprecher Andreas Müller allerdings glücklicherweise nicht.