Alemannia Aachen : Freddy Baum bleibt „seinem“ Klub erhalten

Aachen Der defensive Mittelfeldspieler ist schon seit fünf Jahren im Verein. Gerade erlebt er seine sportlich beste Zeit – und verlängert seinen Vertrag.

Betreten hat Freddy Baum den Verein, da war er noch ein Jugendlicher. Mitte 2018 wechselte er von Viktoria Köln in die A-Jugend von Alemannia Aachen . Seitdem ist der inzwischen 22-Jährige dem Verein treu geblieben, auch wenn der Übergang vom Junioren- in den Seniorenbereich nicht immer einfach war.

Baum hat sich im Laufe der Jahre einen Stellenwert in der Mannschaft erarbeitet, der sich nicht immer in Aufstellungen widerspiegelte. „Seine Reputation in der Mannschaft ist enorm“, sagt Trainer Helge Hohl. Nicht zufällig wurde Baum in den Mannschaftsrat gewählt, auch als Sprachrohr der jüngeren Spieler. Baum liegt diese Rolle, er war schon früher häufig ein Klassensprecher.