Tennis-Bundesliga : Ein „Wahnsinnstag“ ohne Happy End für Blau-Weiss Aachen

Findet nach ihrer langen Verletzungspause langsam wieder zu alter Form: Aachens Aleksandra Krunic. Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Aachen Das Frauenteam verpasst knapp den Titel in der Tennis-Bundesliga. Nach zwischenzeitlicher 4:0-Führung unterliegen die Aachenerinnen dem alten und neuen Champion TC Bredeney mit 4:5.

Petrus ist ganz offensichtlich ein Fan der Frauen von Blau-Weiss Aachen. Pünktlich um 12 Uhr am Samstagmittag schickte er die Regenwolken über der Anlage am Luxemburger Ring in die Pause. Erst nach rund sechseinhalb Stunden, als die Partie des Tennis-Bundesligisten gegen den TC Bredeney auf die Zielgerade einbog, fing es wieder leicht an zu tröpfeln. Und nachdem der Vizepräsident des Deutschen Tennis Bundes (DTB) den Meisterschaftspokal an die Essenerinnen überreicht hatte, öffnete der Himmel vollständig seine Schleusen.

Der Wetterumschwung war allerdings nicht sinnbildlich für die Stimmung bei den Blau-Weissen, die im finalen Showdown um den Titel knapp mit 4:5 das Nachsehen hatten. Denn der Stolz bei den Aachenerinnen über die eigene Leistung sowie die Vizemeisterschaft überwog ganz deutlich. Schon vor der Partie gegen den Serienchampion hatte BW-Teamchef Marc Zander die Kräfteverhältnisse eingeordnet: „Hier spielt heute David gegen Goliath.“

Und der Favorit wollte in diesem Endspiel nichts dem Zufall überlassen, denn Bredeney reiste mit der gesamten deutschen Tennisspitze an. So standen Jule Niemeier, Tatjana Maria, Anna-Lena Friedsam sowie Laura Siegemund im Aufgebot der Gäste. Bernarda Pera, Nummer 27 der Weltrangliste, schlug für die Gäste an Position eins auf. Dennoch lieferte der Underdog, der vor der Begegnung zwei Punkte sowie vier Matchpunkte weniger als Bredeney auf dem Konto hatte, dem Tabellenführer einen Vergleich auf Augenhöhe.

In der ersten Einzelrunde setzte sich Aachens Anna Bondar überraschend gegen Niemeier durch. Im Champions Tiebreak behielt die Ungarin mit 10:5 die Oberhand. Ein paar Meter weiter schaffte die erst 17-jährige Luca Udvardy nach nervösem Beginn die Wende und feierte gegen Katharina Hobgarski fast zeitgleich ebenfalls einen Sieg in der „Verlängerung“.

Für Blau-Weiss-Akteurin Lesley Kerkove lief es hingegen weniger rund. Den ersten Satz sicherte sich ihre Gegnerin Friedsam mit 7:6. In Durchgang zwei schlug die deutsche Top-100-Spielerin beim Stand von 5:4 zum Matchgewinn auf. Doch dann ereignete sich der wohl tragischste Moment an diesem Samstagnachmittag. Die 29-Jährige stieg über eine etwa 50 Zentimeter hohe Bande, um den Ball auf dem Nebenplatz zu holen. Plötzlich fiel sie zu Boden und schrie laut auf. Mit schmerzverzerrtem Gesicht und Tränen in den Augen verließ sie wenig später gestützt von Teamkameradinnen den Platz. Nach einer Auszeit verkündete der Stadionsprecher, dass Friedsam nicht weiter spielen könne und bereits auf dem Weg ins Krankenhaus sei. Trainer Thilo Fritschi, der gemeinsam mit seiner Frau Steffi das BW-Team betreut, konnte später zumindest leichte Entwarnung geben. „Anna-Lena hat sich eine Schnittwunde am Fuß zugezogen, die genäht werden musste. Sie fällt voraussichtlich zwei bis drei Wochen aus.“

Die Freude über den gewonnenen Matchpunkt hielt sich bei den Gastgebern verständlicherweise in Grenzen, dennoch führte Aachen vor Beginn der zweiten Einzelrunde mit 3:0. Und die Gastgeberinnen legten direkt nach. Arianne Hartono ließ ihrer Kontrahentin Mihaela Buzarnescu beim 6:0, 6:2 nicht den Hauch einer Chance – 4:0. Die Deutsche Meisterschaft schien für BW nun zum Greifen nah, doch Pera sowie Maria – Wimbledon-Halbfinalistin von 2022 – verkürzten wenig später auf 2:4 aus Sicht der Gäste.

Verteidigt mit ihrem Team den DM-Titel: Bredeneys Tatjana Maria. Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Nun stand fest, dass Aachen kein Match mehr abgeben durfte, um am Ende doch noch am direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. „Wenn wir mit dem aktuellen Stand von 4:2 nicht zufrieden sein sollten, dann wären wir größenwahnsinnig. Es läuft viel besser als erwartet. Wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen. Das wird aber schwer genug, wenn ich mir die Doppelaufstellungen des Gegners anschaue“, betonte Thilo Fritschi vor dem finalen Kräftemessen. „Sollten wir diesen einen Punkt noch holen, dann wäre das unglaublich.“

Als sich die BW-Spielerinnen auf den Weg zu den drei Plätzen machten, dröhnte aus den Lautsprecherboxen der „Rocky“-Filmsong „Eye of the Tiger“. Doch davon ließen sich die Gäste nicht irritieren. Niemeier und Siegemund schnürten gegen Bondar und Aleksandra Krunic schnell den Sack zu und sicherten Bredeney so den noch nötigen Punkt zur Deutschen Meisterschaft.

Auch auf den Parallelplätzen lief es nicht viel besser für die Gastgeberinnen. Eine Vorhand ins Netz beendete schließlich das letzte Doppel an diesem Tag. Bredeney bejubelte das Comeback und den 5:4-Erfolg sowie die damit verbundene Titelverteidigung auf fremdem Platz. „Das war ein Wahnsinnstag. Wir haben voll dagegengehalten und den Favoriten ins Schwitzen gebracht. Über die gesamte Saison gesehen hatte Bredeney mehr Substanz“, unterstrich ein zufriedener Thilo Fritschi, noch bevor sich die Schleusen im Himmel wieder öffneten.