Feuer in Aachen : Frau wird lebensgefährlich verletzt

Am Königshügel hat die Feuerwehr eine lebensgefährlich verletzte Frau aus einem brennenden Haus geborgen (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Aachen In einem brennenden Haus am Königshügel in Aachen finden Feuerwehrleute eine leblose Person.

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus am Königshügel in Aachen ist am Donnerstagmorgen eine Frau lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Leitstelle der Feuerwehr mitteilte, ging um kurz nach acht Uhr ein Notruf ein. „Die Anruferin berichtete von einer Person im brennenden Gebäude“, teilte Einsatzleiter Stefan Wenders. Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen und Fahrzeugen des Rettungsdienstes aus.

Vor Ort stellten die Retter fest, dass sich der Brand bereits über zwei Etagen ausgedehnt hatte. Unter Atemschutz wurden zwei Trupps zur Menschenrettung und ein Trupp zur Brandbekämpfung im Innenangriff eingesetzt.

Im Erdgeschoss fanden die Trupps eine leblose Frau und trugen sie ins Freie. Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung und transportierte die Frau, die lebensgefährliche Brandverletzungen davongetragen hatte, ins Aachener Uniklinikum. Ein leicht verletzter Mann wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden im Gebäude nicht vorgefunden.

Das Gebäude ist nach Angaben der Feuerwehr nicht mehr bewohnbar. Im Einsatz waren ein Löschzug der Berufsfeuerwehr mit Atemschutzgerätewagen, der Löschzug Nord der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie Polizeikräfte. Gegen 10.20 Uhr war der Einsatz beendet.

Zur Brandursache gab es zunächst keine Angaben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

