Bewohner springt aus Obergeschoss : Frau bei Hausbrand in Aachen schwer verletzt

Heller Feuerschein hinter den Fenstern: Die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus brannte völlig aus. Foto: Polizei Aachen

Aachen Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Aachen ist am späten Sonntagabend eine 30-jährige Frau schwer verletzt worden. Ein weiterer Bewohner rettete sich durch einen Sprung aus dem Obergeschoss.

Um 22.54 ging der Notruf bei der Leitstelle der Feuerwehr der Städteregion Aachen ein: Eine Wohnung im ersten Stock des Gebäudes in der Wiesenstraße stehe in Flammen, Menschenleben seien in Gefahr. Zuvor soll es einen lauten Knall gegeben haben. Die Löschzüge 1 und 3 der Berufsfeuerwehr und der Löschzug Nord der Freiwilligen Feuerwehr machten sich auf den Weg.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich bereits ein Hausbewohner durch einen Sprung aus dem ersten Stock vor den Flammen gerettet. „Umgehend wurde die weitere Menschenrettung über zwei Hubrettungsgeräte eingeleitet“, heißt es im Einsatzbericht der Feuerwehr. Während die übrigen Bewohner aus dem Haus in Sicherheit gebracht wurden, machten sich im Inneren zwei Löschtrupps an die Brandbekämpfung und Kontrolle der Wohnungen und des Treppenhauses.

Die 30-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gefahren. Der Rettungsdienst der Stadt Aachen kümmerte sich um die übrigen Geretteten.

Die betroffene Wohnung brannte völlig aus. „Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar“, sagte Polizeisprecher Andreas Müller am Montagvormittag. „Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.“ Der Brandort soll gemeinsam mit einem Sachverständigen untersucht werden.

Es war bereits der zweite Brand in Aachen am Wochenende. Am Samstagabend brannte es in einem Mehrfamilienhaus in der Peterstraße. Auch dabei wurden Hubrettungsbühnen eingesetzt, eine Frau kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Peterstraße musste stundenlang gesperrt werden, weil der einsturzgefährdete Kamin des Hauses abgetragen werden musste.

(red/pol)