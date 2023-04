Renommierte RWTH-Professorin : Forum mit Christa Reicher über die Stadt der Zukunft

Am 20. April im Medienhaus Aachen zu Gast: RWTH-Professorin Christa Reicher. Foto: MHA/Patrick Nowicki

Exklusiv Aachen Wenn es um die Frage geht, wie Städte sich erneuern müssen, ist sie DIE Expertin in unserer Region: Christa Reicher, Professorin am Institut für Städtebau und europäische Urbanistik an der RWTH Aachen. Sie ist die nächste Referentin bei unserem „Forum Immobilienwissen“.

Am Donnerstag, 20. April, 19 Uhr, präsentiert Christa Reicher ihre Ideen von der Stadt der Zukunft. Ihr Vortrag ist mit dem Titel „Vom Ende der Innenstadt, wie wir sie kannten“ überschrieben.

Die Prognosen, wie die Corona-Pandemie unsere Innenstädte verändern wird, sind in vollem Gange, einige sprechen über „Rettungsmissionen“ oder „Neuerfindung“. Jede Innenstadt hat jeweils eigene Eigenarten, Rahmenbedingungen und Potenziale – auch Aachen. Deshalb sind Konzepte für eine Revitalisierung differenziert zu betrachten.

Christa Reicher wird auf drei Aspekte eingehen:

- Handel und Stadt: eine Hassliebe?

- Von der Diagnose zum Zukunftskonzept

- Innenstädte als Magnete für Menschen

Das „Forum Immobilienwissen“ findet statt im Forum des Medienhauses Aachen, Dresdener Straße 3. Der Abend wird moderiert von Thorsten Pracht, Redakteur der Aachener Zeitung. Im Anschluss an den Vortrag steht Christa Reicher für Fragen zur Verfügung.

Die Teilnahme ist für Mitglieder des Freundeskreises der Aachener Zeitung kostenlos. Zur Anmeldung geht es hier. Sie sind noch kein Freundeskreismitglied? Abonnentinnen und Abonnenten können sich hier kostenlos registrieren. (tp)

(red)