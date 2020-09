Kostenpflichtiger Inhalt: Neue Bahn auf Flugplatz Merzbrück : Forschen wie Hugo Junkers und Theodore von Kármán

Gruppenbild mit Flugzeug und Minister: NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (Mitte) gibt die neue Start- und Landebahn in Merzbrück frei. Foto: Andreas Schmitter / Schmitter Fotografie

Aachen/Würselen Rund ein Jahr haben die Bauarbeiten an der neuen größeren Start- und Landebahn auf dem Flugplatz Merzbrück gedauert. Am Samstag wurde sie offiziell in Betrieb genommen.